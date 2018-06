Unbekannter soll betrunkenen Fußgänger angefahren haben

FREISTADT. Ein sichtlich betrunkener 33-Jähriger aus Freistadt gab am Montagabend bei der Polizei an, dass er von einem Auto angefahren worden sei. Der Lenker sei davongefahren.

Bild: vowe

Er habe gegen 18.30 Uhr nahe des Linzertors von einem Park kommend die Straße Richtung Brauerei überqueren wollen, als ihn ein grauer Kombi der Marke Audi niedergestoßen habe, sagte der Freistädter gegenüber den Beamten. Er stürzte und verletzte sich am Knie. Der Fahrer soll aus dem Auto gestiegen sein und zu ihm gesagt haben: „Was soll das?“ Der 33-Jährige stand auf und ging in den Park zurück und rief bei der Polizei an. Der Lenker fuhr weiter. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizeinspektion Freistadt ersucht den Unfalllenker oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059 133 4300 zu melden.

