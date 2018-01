Übersiedelt Möbel-Lutz an die Donaulände?

LINZ. Das Möbelhaus Lutz könnte seinen Standort von der Goethestraße an die Donaulände verlagern. Grundeigentümer Raiffeisen hat bereits erste Gespräche geführt, Neos-Fraktionschef Potocnik kritisiert die Pläne.

Direkt an der A7-Autobahnabfahrt Hafenstraße soll der neue XXXLutz entstehen. Bild: Neos

Zwischen ehemaliger Eisenbahn- und der VOEST-Brücke könnte ein neues Möbelhaus der Kette XXXLutz mit bis zu 10.000 Kunden pro Tag entstehen. Doch bereits jetzt gehe an der Donaulände verkehrsmäßig nichts mehr, kritisiert Neos-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik: „Ein kurzsichtiger Irrsinn, auch weil sich Linz den Zugang zur Donau damit noch weiter und endgültig versperrt“.

Hintergrund der Übersiedlungsideen ist der Platzbedarf der Raiffeisen Landesbank rund um ihre Zentrale beim Südbahnhofmarkt. Daraus entstehe eine Kettenreaktion: Um einen neuen Bürobau errichten zu können, könnte das bestehende, dort angrenzende XXXLutz-Möbelhaus von der Goethestraße abgesiedelt werden. Die Raiffeisen Landesbank soll Lutz dafür ihr Grundstück an der Hafenstraße 1-3 zur Verfügung stellen, sagt Potocnik. Die dortigen Bauten sollen geschliffen werden.

Die Raiffeisen Landesbank bestätigte am Sonntag Nachmittag erste Gespräche und Überlegungen. „Unser Haus ist aus den 1970er-Jahren und alt. Wir stehen am Anfang von Überlegungen, wie wir unseren Standort weiterentwickeln. Es sind noch viele Punkte ungeklärt und wir möchten den Behördenwegen nicht vorgreifen“, sagte ein Sprecher der Raiffeisen Landesbank auf OÖN-Anfrage.

Potocnik hält den Standort an der Donaulände für ungeeignet: „Eishalle, Parkbad, Tabakfabrik, Ärztezentrum: Die Verkehrssituation ist hier bereits jetzt unerträglich. Das ist wertvollste Fläche, mit der Linz an die Donau rücken kann. Dort gehören im Zuge der neuen Eisenbahnbrücke städtebauliche Akzente gesetzt.“ Der Stadtplaner sieht Handlungsbedarf bei Bürgermeister Klaus Luger (SP) und fordert, die Pläne sofort zu stoppen, um das Gebiet stadtplanerisch zu entwickeln.

Aus dem Umfeld des Bürgermeisters bestätigt man erste Gespräche mit den an den betroffenen Standorten ansässigen Firmen. Potocnik rede Ideen schlecht, bevor er überhaupt wisse, was geplant sei: “Wie bei jedem anderen Investor, der auf seinem Grund etwas bauen will, schauen wir uns die Pläne sehr genau an und werden beurteilen, ob sie in die Stadtentwicklung passen oder nicht“, sagte Peter Binder, Sprecher der SPÖ-Fraktion, der Potocnik einen schlechten Stil vorwirft.

Für Lutz-Sprecher Thomas Saliger wäre die Übersiedlung an die Hafenstraße eine gute Option, aber alles stehe noch am Anfang und es brauche zuerst eine Machbarkeitsstudie, die Jahre dauern könne. Der Standort an der Goethestraße sei doch etwas beengt. An einem neuen Ort könnte Österreichs modernstes Möbelhaus sowie eine ordentliche Tiefgarage entstehen, sagte Saliger. Um den Verkehr macht er sich keine Sorgen, weil sich das Möbelgeschäft immer stärker ins Internet verlagere. Doch nun sei die Stadt am Zug: „Unsere Übersiedlung sollte keine politische Diskussion sein, weil dafür gibt es ja ordentliche Verfahren mit geordneten und fundierten Abläufen ohne auf irgendwelche Behauptungen Rücksicht zu nehmen“, sagte der Lutz-Sprecher.

