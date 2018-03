Überlebt: Zug riss Hund "Tango" an der Leine mit

BAD GOISERN. Türpanne: Bei Halt außerhalb des Bahnhofs sprang "Tango" aus dem Zug. Frauchen blieb hilflos zurück.

Ingrid Machart und ihr Tango: „Das Schlimmste befürchtet“ Bild: privat

Für Ingrid Machart und ihren Terrier-Mischling Tango endete ein Steiermark-Ausflug am Sonntag beinahe in einem Albtraum. Sie fuhr um 17.45 Uhr mit dem Intercity von Graz Richtung Salzburg. In Stainach/Irdning wollte sie in den Zug in ihre Heimatgemeinde Bad Goisern umsteigen, wie sie der "Kleinen Zeitung" erzählt: "Vor dem Bahnhof Stainach ist der Zug stehen geblieben. Ein Herr hat den Knopf bei der Tür gedrückt, die sich sofort geöffnet hat. Wir dachten, wir sind schon da."

Der Passagier stieg aus, sie wollte mit ihrem Mischlingsrüden nach. Der Hund war schon draußen, da schloss sich die Tür wieder und der Zug fuhr an: "Ich hab an der Leine in meiner Hand gespürt, dass Tango mitgelaufen ist, aber der Zug wurde immer schneller ..."

Alles sei so rasch gegangen, sie habe noch versucht, die Notbremse zu ziehen. Schließlich blieb der Zug am Bahnsteig stehen, die Tür öffnete sich wieder. "Wir haben uns gar nicht hinaus getraut, weil wir das Schlimmste befürchtet haben", erzählt die Oberösterreicherin: "Mein Tango war in dem Spalt zwischen Bahnsteigmauer und dem Zug – aber er hat gelebt. Nur die Pfoten waren abgeschürft."

Das Tier dürfte sein Überleben der zwei Meter langen Leine und seinen Ahnen – Windhund und Terrier – verdanken. Er sei schlank und sehr schnell. Was Ingrid Machart nicht versteht, ist, dass sich beim Intercity die Tür außerhalb des Bahnhofs öffnen ließ. Hier hätten auch Menschen zu Schaden kommen können.

Die ÖBB entschuldigen sich bei der Hundehalterin und prüfen, warum der Zug außerhalb des Bahnsteigs gehalten hat. ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger räumt ein: "Bei diesem Modell wird die Tür entriegelt, sobald der Zug zum Stillstand kommt."

