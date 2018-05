Überflutungen forderten die Feuerwehren

LINZ. Zu mehr als einem Dutzend Unwettereinsätzen wegen kleiner lokaler Überflutungen mussten am Donnerstagnachmittag die oberösterreichischen Feuerwehren ausrücken.

Wieder wurden zahlreiche Unterführung überflutet (Symbolbild) Bild: (www.fotokerschi.at)

Unterführungen und Garagen standen laut dem Landesfeuerwehrkommando unter Wasser. In Niederösterreich mussten die Einsatzkräfte binnen drei Stunden in den Bezirken St. Pölten, Tulln, Hollabrunn und Melk zu etwa 80 Unwettereinsätzen ausrücken. Auch in Niederösterreich mussten vor allem Keller und Unterführungen ausgepumpt werden.

