Überflutungen, Sturmschäden: Rund 1000 Feuerwehrkräfte im Einsatz

OBERÖSTERREICH. Heftige Gewitter und Starkregen haben seit Dienstagnachmittag im ganzen Land zu unzähligen Überflutungen und Sturmschäden geführt. Rund 1000 Kräfte von 102 Feuerwehren waren im Einsatz. Die Gefahr ist aber noch nicht gebannt.

"Im Vergleich zu den Vorfällen in der Steiermark sind wir mit einem blauen Auge davongekommen", sagte Eduard Paireder, diensthabender Offizier im Landesfeuerwehrkommando Mittwochfrüh den OÖNachrichten. Die Zahl der Einsätze in Oberösterreich habe es dennoch in sich gehabt: Alleine in der Zeit zwischen dem späten Dienstagnachmittag und dem frühen Abend sowie dann wieder ab den späteren Nachtstunden habe es insgesamt 102 Einsätze im ganzen Land gegeben.

Die Gewitter samt einhergehender Schäden haben sich zunächst auf die Region im Innviertel auf die Ortschaften Schärding, Suben sowie St. Florian am Inn konzentriert, ehe diese weiter nach Grieskirchen und dann über Vöcklabruck zogen, sagte Paireder. Die Ausläufer der Gewitterzellen zeigten sich schließlich auch noch in Eferding, Freistadt und Perg.

Neben 13 Sturmschäden haben vor allem 89 Überflutungen die Helfer zum Teil intensiv beschäftigt. Hauptursache waren zum Teil starke Gewitter und zahlreiche Starkregen-Güsse, die unter anderem zu überfluteten Kellern, Garagen und Einfahrten führten.

"Das Problem war, dass die Böden auf einmal nicht so viel Wasser aufnehmen konnten", sagte Paireder. Hintergrund ist, dass die Felder und Wiesen - wie berichtet - nach der wochenlangen Trockenperiode derart ausgetrocknet sindund die Speicherung von Regenwasser daher länger dauern wird. So musste einerseits versucht werden, das Wasser abzuleiten sowie Sandsäcke als Barrikaden aufzubauen. Andererseits rückten die Kräfte auch aus, um Keller auszupumpen und mit Hilfe von Nasssaugern die Räume zu trocknen. Auch wurden umgefallene Bäume von Straßen beseitigt.

Es sei aber noch zu früh, um eine Entwarnung auszusprechen, sagte Paireder. "Die Lage ist jetzt noch gleichbleibend. Heute werden sicher noch einige regionale Gewitter niedergehen."

Bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter hatte ZAMG-Meteorologin Yasmin Markl bis Donnerstagfrüh vorausgesagt. Am meisten betroffen sind die Nordstaulagen der Alpen – vom südlichen Innviertel über das Salzkammergut bis in die Pyhrn-Priel-Region. In den übrigen Landesteilen werden bis zu 40 Liter zusammenkommen, hieß es.

