Überfall auf Spielplatz in Kirchdorf

KIRCHDORF. Opfer eines Raubs wurde ein 37-Jähriger am Dienstag auf einem Spielplatz in Kirchdorf. Drei unbekannte Täter stahlen ihm sein Handy.

Bild: Weihbold

Der 37-Jährige befand sich mit seinem Hund auf dem Spielplatz, als seinen Angaben zufolge drei Männer auf ihn zugegangen seien. Sie hätten sich in einer ausländischen Sprache verständigt. Zwei hätten ihn an den Armen festgehalten, der dritte habe in die Umhängetasche des Opfers gegriffen und dessen Handy gestohlen. Anschließen flüchteten sie. Der 37-Jährige wurde nicht verletzt, eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchdorf unter der Telefonnummer 059 133 4120 entgegen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema