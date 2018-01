Überfall auf Juwelier in Linz : Drei Täter noch flüchtig

LINZ. Ein Serbe wurde im November verhaftet. Sein Prozess startet am 15. Jänner am Linzer Landesgericht.

Der Überfall auf den Juwelier in Linz ist noch nicht vollständig geklärt. Bild: www.fotokerschi.at

Es waren wilde Szenen, die sich vergangenen Sommer in der Linzer Landstraße abspielten. Mit den Worten "Lay down" bedrohten vier Männer am 20. Juli, kurz vor zehn Uhr Vormittag, drei Angestellte und eine Kundin eines Juweliergeschäfts – die Details dazu hier.

Sie hielten einer Mitarbeiterin eine Softgun vor das Gesicht und rissen sie an den Haaren zu Boden, bevor sie die Vitrinen des Geschäftslokals mit Eisenwerkzeugen einschlugen. Nachdem die Täter 53 hochpreisige Uhren in eine mitgebrachte schwarze Tasche gestopft hatten, ergriffen sie mit einem grünen VW Vento die Flucht. Seitdem fehlte von den Tätern jede Spur – bis zum 20. Oktober 2017.

Durch eine DNA-Spur konnte einer der Täter am Flughafen Malmö in Schweden verhaftet und nach Österreich ausgeliefert werden. Der 37-jährige Serbe zeigte sich geständig. Er muss sich ab 15. Jänner vor dem Linzer Landesgericht verantworten. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Von der Verhandlung erhoffen sich die Ermittler aber auch Hinweise auf den Verbleib seiner drei Komplizen. Sie sind immer noch auf der Flucht, konkrete Anhaltspunkte über ihren Aufenthaltsort gebe es laut Polizei noch nicht. (geg)

