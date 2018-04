Über 40 Einbrüche verübt: Dreiköpfige Tätergruppe geschnappt

KIRCHDORF. Die Polizei hat eine dreiköpfige Tätergruppe aus Moldau ausgeforscht, die über 40 Einbruchsdiebstähle in Firmen, Geschäften und öffentlichen Gebäuden vorrangig in Oberösterreich sowie vereinzelt auch in Kärnten und der Steiermark verübt haben soll.

(Symbolfoto) Bild: APA

Die Männer reisten laut Polizei von Wien aus mit der Bahn zu den Tatorten und erbeuteten Diebesgut im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.

Die Tätergruppe im Alter von 22, 25 und 26 Jahren wurde Ende April am Rückweg von mehreren Einbruchsdiebstählen in Firmen im Bereich Kirchdorf an der Krems von Beamten des LKA OÖ, EGS und der Diebstahlsgruppe angehalten und festgenommen. Das gesamte Diebesgut dieser Einbruchstour wurde sichergestellt und die Beamten konnten der Tätergruppe aufgrund von Tatortspuren und des immer gleichen Modus Operandi weitere Einbruchsdiebstähle zuordnen.

Häufig stahlen die Täter Werkzeuge wie Winkelschleifer, Schraubendreher und Hämmer bei Einbrüchen in Gartenhäusern oder Baucontainer und brachen mit diesem in Folge Tresore in Geschäfts- und Büroräumlichkeiten auf. Das zuvor gestohlene Werkzeug ließen sie teilweise an den Tatorten zurück. Die Tätergruppe soll pro Nacht mehrere Einbruchsdiebstähle verübt haben. Sie bevorzugten laut Polizei Industrie- und Gewerbegebiete entlang von Bahnstrecken.

Die drei Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Sie zeigten sich zu den Vorwürfen grundsätzlich geständig.

