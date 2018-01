Trotz Warnsignal: Auto stieß auf Bahnübergang gegen Zug

Bin durch diesen Unfall 2 Std. später in die Arbeit gekommen. Unälle können passieren ist klar - aber wie oben schon erwähnt - wenn man ein Maisfeld wo EIN Bauer im Jahr vl. 10 mal drüber fährt mit Schranken und Lichtsignal sichert dann bleibt kein Geld mehr für Übergänge wo öfter etwas passiert. In dem letzten Monat war das jetzt schon der 2 Unfall - zwar nicht an der selben Stelle aber nichts desto trotz hat es dort in der Vergangenheit öfter schon mal gekracht!