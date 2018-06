Trotz Vorwürfen: Welser Moschee weiter geöffnet

WELS. Nach wie vor geöffnet hat eine Welser Moschee, die laut Bundesregierung geschlossen werden sollte. Es handelt sich um die arabische Moschee im Traunpark.

Sie ist eine von zwei in Oberösterreich, gegen die Vorwürfe wegen illegaler Finanzierung aus dem Ausland und salafistischer Hintergründe erhoben wurden. In dem Gebetshaus trafen die Gläubigen auch gestern wieder zusammen. Man habe noch keinen Bescheid bekommen und deshalb weiter geöffnet, hieß es. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) kündigt jetzt Polizeikontrollen an und droht mit der "Komplettschließung des Lokals". Weitere vier Moscheen will Rabl vom Verfassungsschutz prüfen lassen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema