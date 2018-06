Trotz Trockenheit sprießen die Erdäpfel

LINZ. Trockenes Wetter hat zwar auch Knollenfrüchten zugesetzt – die Katastrophe blieb aber aus.

Obmann Schauer freute sich Mitte Juni selbst über den wenigen Regen Bild: MTmedien

Seit es die Erzeugergemeinschaft Eferdinger-Landl gibt, erleben die Erdäpfel aus dem Donaubecken eine Renaissance. 32 Betriebe haben sich zusammengeschlossen und mit ihren Landl-Erdäpfeln eine starke Marke geschaffen. "Vorher war der Erdäpfel am Boden. Die Preise waren für die Landwirte nicht interessant", erinnert sich Landl-Geschäftsführer Ewald Mayr.

Durch die Regionalmarke ist die Trendumkehr geglückt. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Erdäpfelflächen in Eferding auf 400 Hektar verdoppelt. "Immer mehr Landwirte setzen als Betriebsschwerpunkt auf die Erdäpfel", sagt Mayr. "Der Erdapfel ist ein Produkt, das sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Oberösterreich perfekt entwickelt hat", sagt Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP). Jedoch auch diese Erfolgsgeschichte ist gegen den Klimawandel nicht immun. Die ungewöhnliche Trockenheit im April und Mai hat den Knollen zugesetzt.

Die Ernte hat rund zwei Wochen früher als normalerweise begonnen. "Niemand bei uns kann sich an eine derart kurze Vegetationsperiode wie im heurigen Jahr erinnern. Der Regen Mitte Juni konnte zwar nichts mehr retten, das schon kaputt war. Er hat uns aber vor einer Katastrophe bewahrt", sagt Landl-Obmann Manfred Schauer. Der Ertrag werde aber heuer dennoch "merkbar niedriger" sein. Schauer rechnet damit, dass sich der Erdäpfelanbau in Österreich in den kommenden Jahren verändern wird: "Wir haben das Glück, dass wir im Eferdinger Becken leicht bewässern können. Regionen, die ausschließlich auf den Regen angewiesen sind, werden Probleme bekommen." Heiße Sommer setzen den Erdäpfel-Bauern gleich doppelt zu. Einerseits wachsen die Knollen schlechter, andererseits geht bei Temperaturen jenseits der 25 Grad der Absatz um etwa zehn Prozent zurück. Liegt die Temperatur jenseits der 30 Grad, werden gar 30 Prozent weniger Erdäpfel gekauft. "Die Konsumenten greifen dann eher zu Salat, Früchten und Eis", sagt Schauer.

Frühe Ernte auch beim Weizen

Außergewöhnlich früh setzte heuer auch die Ernte des ersten Getreides – der Wintergerste – ein, die Mähdrescher haben Hochbetrieb. Wie bei den Kartoffeln können sich selbst ältere Landwirte nicht erinnern, dass das Getreide jemals so früh eingebracht werden musste.

