Trotz Online-Konkurrenz: "Einzelhandel hat Zukunft"

STEYR. Europaweite Studie erforscht, wie der stationäre Handel in den nächsten Jahren punkten kann – FH Steyr koordiniert das Projekt.

15 Doktoranden, sechs davon in Oberösterreich, werden die digitalen Potenziale des Einzelhandels untersuchen. Bild: Colourbox

Durch Anbieter im Internet hat sich das Kaufverhalten in den vergangenen Jahren dramatisch gewandelt. Haben die stationären Händler gegen die Konkurrenz aus dem Internet in Zukunft überhaupt noch eine Chance? "Ja", sagt Andreas Auinger, Professor für Digital Business am Campus Steyr der Fachhochschule Oberösterreich. "Der Einzelhandel hat absolut Zukunft und Berechtigung." Doch er werde sich verändern müssen: "Wir wissen aus Testkäufen, dass er in vielen Fällen noch zu unflexibel ist."

Bewerbungen aus aller Welt

Wie sich der stationäre Handel verändern muss und welches Potenzial er durch digitale Unterstützung hat, wird nun in einer großen Studie europaweit untersucht. Mit dabei sind 14 Hochschulen und Unternehmen, das Projektvolumen beträgt knapp vier Millionen Euro. Für Österreich koordiniert Auinger die vierjährige Studie, ebenfalls dabei sind die Johannes-Kepler-Uni und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Europaweit wurden dafür 15 Doktorandenstellen ausgeschrieben. Der Andrang ist riesig, sagt der Professor: "Wir haben mehr als 200 Bewerbungen aus aller Welt, von China bis Afrika, von Russland bis Iran."

Doch wo hat der Einzelhandel am meisten Potenzial? Vor allem in zwei Bereichen, sagt Auinger: "Er kann ein Kauferlebnis und persönliche Beratung bieten. Beides ist online so nicht möglich." Doch ohne digitale Unterstützung wird es auch im Einzelhandel nicht gehen. Etwa in der Kundenführung im Baumarkt: "Der Kunde gibt am Eingang das gewünschte Produkt ins Handy ein und wird dann per Navigation zum Regal geführt. Dort kann er sich das Produkt ansehen und erhält weitere Informationen."

Thematisch wird sich die Steyrer FH vor allem mit dem Online-Marketing befassen, die Kepler-Uni mit rechtlichen Aspekten und der Psychologie des Kaufverhaltens. Europaweit entwickeln bei dem Projekt die Hochschulen und die Unternehmen Prototypen, die dann zur Marktreife geführt werden sollen.

