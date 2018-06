Triathlet, der mit Metal-Stars aufgeigt

Der Innviertler Johannes Frauenhuber tritt mit seiner Band Tuxedoo in München vor Iron Maiden auf.

Johannes Frauenhuber, Agenturchef und Heavy Metal-Musiker Bild: Christoph Zettl

Chef einer Werbeagentur, Triathlet und Gründungsmitglied der Band Tuxedoo, die mittlerweile bei den großen der „harten“ Szene mitmischt – beim Festival Rockavaria in München –, tritt Johannes Frauenhuber aus Mattighofen mit seiner Heavy Metal-Formation am Wochenende auf der Hauptbühne auf, jener Bühne, auf der wenige Stunden später die weltberühmte Truppe Iron Maiden loslegt. Durch und durch ungewöhnlich: Begonnen hatte alles mit Blasmusik.

„Ich habe früher bei der Munderfinger Ortsmusik gespielt. Irgendwann haben wir zu Hause in der Garage experimentiert und kamen dann auf Heavy Metal. Daniel Mühlbacher, heute Kapellmeister der Mattighofener Stadtmusik, war Gründungsmitglied von Tuxedoo. Ich forcierte später Metal, er Blasmusik“, so der 32-jährige Frauenhuber, der die Kraft für seine Auftritte auch aus dem Sport schöpft – als Sprint-Triathlet. Laut und bodenständig: Die Metal-Musiker von Tuxedoo treten in Lederhosen auf. „Das ist unser Markenzeichen in der Szene. Wir arbeiten hart an uns. Dass wir aber am selben Tag auf derselben Bühne wie Iron Maiden auftreten können, hätte ich mir vor fünf Jahren nicht gedacht.“

Tuxedoo war bereits zwei Mal Vorband von Rammstein, schon zwei Mal traten die Innviertler in Wacken auf, dem Mekka der Metal-Szene mit zehntausenden Besuchern. Wie im Vorjahr gastieren die Innviertler heuer beim Nova Rock, Anfang September wird in der Nähe von Hamburg aufgegeigt. „Bei Werner, das Rennen – Werner beinhart“, so Frauenhuber. Web-Design, Onlinemarketing, Suchmaschinenoptimierung: Beruflich ist der 32-Jährige Geschäftsführer der Mattighofener FM Media Group.

„Alpencore“ nennt der Innviertler die Musikrichtung seiner Band, die die Szene mit rauen Tönen begeistert. Vom Aussehen der Metal-Fans dürfe man sich nicht täuschen lassen. „Friedlich, offen und zuvorkommend.“ Wie der Triathlet den Status von Tuxedoo einschätzt? „Auf den heimischen Fußball umgelegt, würde ich sagen, Bundesliga.“

