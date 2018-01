Traunstein-Unglück: Trauer im Salzkammergut um Herbert Brindl

OHLSDORF. Herbert Brindl verunglückte gestern auf tragische Weise am Traunstein. Der 63-Jährige hatte gerade seine Pension angetreten.

Herbert Brindl (re.) - hier auf dem Bild mit Heinrich von Hannover - leitete jahrelang die Pflegeeinrichtung Schloss Cumberland in Gmunden. Bild: Spitzbart

Ein ausgebrochener Fels wurde Herbert Brindl zum Verhängnis. Der 63-Jährige Ohlsdorfer stürzte am Mittwoch am Traunstein 80 Meter in den Tod. Er war ein erfahrener Bergsteiger und Kletterer. Das Unglück war absolutes Pech, sagen Insider.

Im Salzkammergut war Brindl kein Unbekannter. Seit Jahren leitete er die Landespflegeeinrichtung Schloss Cumberland. Da das Heim in der derzeitigen Form aufgelassen wird, engagierte sich Brindl zuletzt sehr intensiv bei der Suche nach dezentralen Standorten in der näheren Umgebung von Gmunden. Dass einige Bürgermeister Angst davor hatten, Behinderte in ihren Gemeinden zu integrieren, belastete ihn sehr.

Besonders tragisch: Mit Jahresewchsel trat Brindl seine Pension an. „Die Gestaltung der neuen Standorte überlasse ich meinem Nachfolger“, sagte er in einem OÖN-Interview kurz vor Weihnachten. „Der muss damit ja auch arbeiten.“

Er selbst freute sich, endlich Zeit für seine Familie zu haben (Brindl hinterlässt eine Frau und zwei Kinder) und für seine Bergleidenschaft. Letztere wurde ihm jetzt zum Verhängnis.

