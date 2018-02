Traunkirchen wird zum neuen Zentrum von Österreichs forstlicher Ausbildung

TRAUNKIRCHEN. Die Forstfachschule Waidhofen an der Ybbs übersiedelt im Herbst an den Traunsee.

Aus dem ehemaligen Krankenhaus Buchberg wird Österreichs Kompetenzzentrum in Sachen Forstwirtschaft. Bild: ebra

Schon mehrmals mussten die Oberösterreicher erleben, dass ihnen andere Bundesländer Einrichtungen wegschnappen. Es geht aber auch umgekehrt: Die Forstfachschule Waidhofen an der Ybbs übersiedelt im Sommer nach Oberösterreich. Sie wird mit der Forstlichen Ausbildungsstätte Ort/Gmunden an einem neuen Standort in Traunkirchen zusammengelegt. Dort entsteht auf dem ehemaligen Standort des Landeskrankenhauses Buchberg für 36 Millionen Euro das zentrale Forstliche Bildungszentrum Österreichs, das auch den Einforstungsverband und einen Forschungscluster beherbergen wird.

Internationale Drehscheibe

Auf dem 1,5 Hektar großen Grundstück entsteht auch ein Internat mit 178 Betten. Im neuen Kompetenzzentrum werden jährlich rund 120 Schülerinnen und Schüler sowie rund 8000 Kursteilnehmer forstwirtschaftliche Ausbildungen absolvieren. Der Forschungscluster wird Traunkirchen zu einer internationalen forstwissenschaftlichen Drehscheibe machen.

Klaus Schachenhofer, Direktor der Forstfachschule Waidhofen, übersiedelt samt seiner Schule an den Traunsee – er ist aber ohnehin Oberösterreicher. Nach jahrelangen Standortdiskussionen freut sich der 39-Jährige vor allem darüber, dass das Landwirtschaftsministerium mit der Investition die Zukunft der einzigen forstlichen Fachschule Österreichs auf Jahrzehnte absichert.

Schachenhofer ist überzeugt davon, dass die zweijährige Ausbildung zum "Forstwart", die seine Schule anbietet, Zukunft hat. "Aufgrund einer Forstgesetznovelle müssen Betriebe ab einer Größe von 1000 Hektar jetzt von einem Forstwart bewirtschaftet werden", sagt er. Schachenhofer konzipierte die Ausbildung selbst und war auch an der Lehrplanentwicklung maßgeblich beteiligt.

Am Standort Traunkirchen will der Schulleiter den angehenden Forstwarten auch Wissen über die Jagd vermitteln. "Jagd und Forst gehören zusammen", sagt er. "Das muss schon bei der Ausbildung beginnen."

Auch mit dem Klimawandel wird man sich in Traunkirchen beschäftigen. "Eine unserer wesentlichen Aufgaben ist es, unsere Wälder klimafit zu machen und sie auf Veränderungen, die ohnehin schon spürbar sind, vorbereiten", so Schachenhofer. Im Salzkammergut selbst haben die Österreichischen Bundesforste längst begonnen, weniger Fichten und verstärkt Lärchen zu setzen, weil letztere mit den neuen Bedingungen besser zurande kommen. "Förster müssen in Generationen denken", sagt der alte und neue Schuldirektor. "Um so vorausschauender müssen wir agieren."

Siehe auch Oberösterreicher des Tages

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema