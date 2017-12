Traun: Bewaffneter Überfall auf Wettlokal

Zwei maskierte Männer haben Mittwochfrüh ein Wettlokal in Traun überfallen.

In Traun wurde ein Sportwettenlokal überfallen. Bild: Matthias Lauber

Der Überfall auf das Wettlokal in der Johann-Roithner-Straße passierte gegen 7.30 Uhr. Da hatte der Laden noch nicht geöffnet. Wie nachrichten.at erfuhr, dürften die Täter die Putzfrau abgepasst und mit ihr in das Wettlokal hineingegangen sein. Die Mitarbeiterin rief nach der Tat ihren Chef an, dieser alarmierte die Polizei. Ob die Frau verletzt wurde, darüber liegen noch keine Infos vor.

Beide Täter sind etwa 18 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Einer trug eine graue Sturmhaube und eine silberne Jacke, der zweite war dunkel bekleidet. Es wurde vermutet, dass sie aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen. Derzeit ist die Kripo dabei, die Putzfrau zu befragen.

Ein Täter soll mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein. Das Duo konnte flüchten. Derzeit läuft eine Fahndung.

Die Polizei twitterte am Mittwochvormittag diese Personenbeschreibung der Täter:

1. Täter: graue Sturmhaube, silberne Jacke, ca. 185 cm, ca. 18 Jahre alt,

2. Täter ebenfalls ca. 18 Jahre alt, ca. 185 - 190, dunkel bekleidet — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 27. Dezember 2017

