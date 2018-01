Trauer im Salzkammergut: Abgestürzter Kletterer war erst wenige Tage in Pension

OHLSDORF. Ehemaliger Direktor des Pflegezentrums in Schloss Cumberland verunglückte am Traunstein.

Herbert Brindl eröffnete auf dem Traunstein eigene Route. Bild: Hörmandinger

Es war seine Route. Der "Traunstein-Rudi", in der Südwestwand seines Hausberges. In mühevoller Kleinstarbeit hatte Herbert Brindl sie eingebohrt, abgesichert und im Februar 2014 eröffnet. Vergangenes Jahr hatte er die Klettertour nach einem strengen Winter noch saniert und den Verlauf wegen der Brüchigkeit der Felsschuppen im sogenannten "Sanduhrenparadies" leicht verändert. Im Internet warnte er die Begeher vor den Gefahren. Am Donnerstag wurde ihm der Fels selbst zum Verhängnis.

Eine Gesteinsformation, Sanduhr genannt, an der er sich gesichert hatte, brach. Der 63-jährige Ohlsdorfer stürzte, wie gestern berichtet, 80 Meter in die Tiefe und war auf der Stelle tot. "Ein tragisches Unglück", brachte es Bernhard Ebner, Leiter der Bergrettung Gmunden, auf den Punkt.

Einer, der für alle da war

Erst wenige Tage sind seit Brindls Pensionierung vergangen. Seit 2013 wirkte er als Direktor des Landes-Pflege- und Betreuungszentrums Schloss Cumberland in Gmunden. Ende des Jahres trat er seinen wohlverdienten Ruhestand an.

"Er hat mir noch gesagt, dass er sich so auf die Zeit mit der Familie und auf das Klettern freut", sagt Christine Eisner, Bürgermeisterin von Ohlsdorf. Der Ort trauert um einen "beliebten und herzensguten Menschen". Besonders seine Umsicht und sein Bemühen um jeden einzelnen Patienten zeichneten ihn aus. Selbst jene Bewohner, die chancenlos wirkten – etwa Wachkoma-Patienten oder Menschen, die am sogenannten Locked-in-Sydrom leiden –, wurden auf seine Initiative hin ganz speziell umsorgt, versorgt und betreut. "Wie er mit den Leuten umgegangen ist, das war einmalig. Seine herzliche, offene Art wird fehlen", sagt Eisner.

Kunst und Kultur zu erleben und zu vermitteln, lag Herbert Brindl ebenso am Herzen. Im Schloss Cumberland fanden immer wieder Lesungen und Buchvorstellungen statt. Brindls großes Anliegen war es, das Schloss Cumberland zu öffnen – nicht nur für Kultur- und Literaturinteressierte, sondern für die Bevölkerung im allgemeinen, um eine menschliche Schnittstelle zu schaffen zwischen Bewohnern des Hauses und der sogenannten Außenwelt. Das ist ihm in ganz besonderer, weil unspektakulärer Weise auch gelungen.

"Herbert hat so viel für uns geleistet. Mir tut es besonders leid, dass er sich mit einer schönen Pension nicht selbst dafür belohnen konnte", sagt die Bürgermeisterin.

Brindl war bis zu seiner Pensionierung Mitglied bei den Naturfreunden Ohlsdorf. "Er war ein ganz ruhiger, aber höchst angenehmer Zeitgenosse", erinnert sich Manfred Spitzbart, Hüttenreferent der Naturfreunde, an einen "ausgezeichneten Kletterer". Brindl hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.

