Traktor und Strohballenpresse fingen Feuer: „Erntetechnisch eine Katastrophe“

EDT BEI LAMBACH. Am Mittwochabend begann ein Traktor bei Feldarbeiten plötzlich zu brennen. Der Sachschaden dürfte enorm sein.

Auf einem Stoppelfeld in Edt bei Lambach fing während der Feldarbeiten am Mittwoch kurz vor 17 Uhr plötzlich ein Traktor der Marke Fendt zu brennen an und griff auf die angehängten Strohballenpresse über. „Wir wissen nur, dass der Brand vom Traktor ausgegangen ist. Er ist dann sofort stehengeblieben und der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen“, sagt Manfred Humer vom Lohnunternehmen, das die landwirtschaftlichen Geräte besitzt.

Obwohl acht Feuerlöscher am Traktor und an der Strohballenpresse zur Verfügung standen, kamen alle Löschversuche zu spät. Der Traktor brannte völlig aus, auch die Strohballenpresse ist an der Vorderseite durch die Flammen zerstört worden. „Da helfen auch die Feuerlöscher nicht mehr, wenn das Gemisch aus Öl und Druckluft erst einmal brennt. Dank dem raschen Einsatz der Feuerwehren konnte ein Übergriffen der Flammen auf das Feld verhindert werden - erntetechnisch ist der Brand eine Katastrophe für uns“, sagt Humer.

Er vermutet, dass ein technischer Defekt zu dem Brand geführt hat. Der Sachschaden dürfte rund 100.000 Euro betragen. Die Feuerwehren Edt-Winkling, Edt-Klaus, Lambach, Gunskirchen und Stadtl-Paura waren mehrere Stunden im Einsatz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema