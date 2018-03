Tragischer Forstunfall in Gmunden: 55-Jähriger tot

GMUNDEN. Ein 55-Jähriger aus Gschwandt ist am Samstagnachmittag bei einem Forstunfall in Gmunden ums Leben gekommen. Der Arbeiter wurde von einem abfallenden Keim einer Esche am Kopf getroffen.

Sein 57-jähriger Kollege aus Gmunden hatte die 30 Meter hohe Esche gegen 16.30 Uhr gefällt. Der 55-Jährige, der getroffen wurde, sowie ein 53-jähriger Gschwandter standen dabei im sicheren Bereich.

Der Baum fiel in die vorgesehene Richtung, doch ein etwa 25 Meter langer Keim brach ab. Dieser rammte den Waldboden und traf den 55-Jährigen mit den Enden am Kopf. Der Mann verstarb an den schweren Verletzungen.

Die Feuerwehr Gmunden führte die Bergung durch.

