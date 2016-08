Tom Weber: Mit großer Klappe und zündender Idee

Tom Weber (35) organisiert das erste Food & Lifestyle Festival in Aigen-Schlägl.

Tom Weber, der Küchenchef veranstaltet das erste Lifestyle Festival Bild: (Bernhard Jobst)

Am Anfang war die Idee. Die war einfach, aber gut. Zur Eröffnung des neuen Hotelrestaurants soll ein kleines Kulinarikfest veranstaltet werden. Das schwebte Tom Weber vor. Doch je länger der Küchenchef des Hotel Almesberger in Aigen-Schlägl, der dort seit einem Jahr Schnitzelklopfer und Suppenschöpfer schwingt, über diese Konzeption sinnierte, desto größer wurde die Dimension der Feierlichkeit.

Statt in einem kleinen Zelt soll in drei Hallen mit insgesamt 3000 Quadratmetern gefeiert werden. Statt den üblichen Häppchen soll eine Mischkulanz aus regionalen Schmankerln von Familienunternehmen, Start-ups und auch namhaften Firmen angeboten werden. Statt Festreden sollen die Besucher selbst kochen, backen und sich zu einem Fixpreis durchkosten. Das Food & Lifestyle Festival, das am 3. und 4. September (11 bis 19 Uhr) stattfindet, war geboren. Und Tom Weber in seinem Element. Denn der 35-Jährige, aufgewachsen in Laakirchen, ist nicht nur ein Meister, wenn es um kulinarische Kompositionen geht, sondern auch um das Zusammenwirken von Mitmenschen.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass beim Festival neben Spitzenköchen wie Bernie Rieder und Thomas Jaumann auch Musiker wie Robinson (ohne Waterloo), James Cottrial und TV-Star Jumbo Schreiner als Moderator auftreten. "Ich hab’ eine große Klappe und Netzwerken macht mir einfach Spaß", erklärt Weber, der gemeinsam mit Freunden und Kollegen die Organisation leitet und sich gerne in der Rolle des zuvorkommenden Gastgebers sieht.

Weber, der nicht nur auf das Wohl seiner Gäste bedacht ist, sondern sich auch sozial engagiert, trägt sein Herz auf Zunge und Gaumen. "Gutes Essen hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Aber es muss nicht ständig ein Filet auf dem Teller liegen", sagt der leidenschaftliche Segler. "Auch wenn es heutzutage kitschig klingt, aber viel wichtiger ist ein hochwertiges Produkt zu verarbeiten und zu konsumieren", sagt Weber. Und das ist auch der Kern seiner Idee.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema