Tödlicher Unfall durch Glatteis

PÖNDORF. In Teilen Oberösterreichs hat es heute, Freitag, früh auf gefrorenen Boden genieselt – Glatteis, das sich gebildet hat, führte zu vielen Unfällen mit einem Toten und mehreren Verletzten.

Unfall in Pöndorf. Bild: www.laumat.at | Anel Velic

Die Notärzte seien im Dauereinsatz, so die Information der Rettungsleitstelle Innviertel in Ried gegen 10 Uhr. "Wir hatten bisher schon deutlich mehr als 20 Einsätze wegen der Folgen des Glatteises. Gestürzte und verletzte Fußgänger, Verkehrsunfälle. Quer durch das Innviertel", so ein Mitarbeiter der Rot Kreuz-Leitstelle auf OÖN-Anfrage. Auf der Innviertler Straße (B137) zwischen Zell an der Pram und Andorf musste etwa ein Lkw geborgen werden.

Tödlicher Verkehrsunfall in Pöndorf

Aber auch im Bezirk Vöcklabruck, auf der Kobernaußer-Landesstraße L508, waren die Straßen spiegelglatt. Für einen Lenker hatte das tödliche Folgen. Als die Freiwillige Feuerwehr Pöndorf zum Unfallort fuhr, kam durch das Glatteis auch das Einsatzfahrzeug von der Straße ab. Details zu dem Unfall waren vorerst nicht bekannt.

Polizei und Straßenmeister legten den Autofahrern ans Herz, nicht unbedingt in weiten Teilen des Innviertels und des oberen Mühlviertels auszufahren.

1 Kommentar (19765) · 23.12.2016 11:23 Uhr von oblio· 23.12.2016 11:23 Uhr Glatteis im Innviertel?

Viele Unfälle?

Wundert mich überhaupt nicht!!

Besonders im Bezirk Braunau weiß ich aus

Erfahrung, dass dort die Straßenmeistereien

viel zu spät mit den Streuwagen unterwegs

sind!

Sobald man zur Grenze von Salzburg kommt,

sind die Straßen frei und gestreut!

Auch früh am Morgen! Antwort schreiben

