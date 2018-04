Tödlicher Motorradunfall in Haag am Hausruck

HAAG AM HAUSRUCK. Weil eine 54-jährige Fahrzeuglenkerin beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen hatte, kam es am Samstagvormittag in Haag am Hausruck zu einem folgenschweren Unfall.

Zu dem Unfall kam es an dieser Kreuzung in Haag Bild: (www.laumat.at)

Die Frau aus Haag am Hausruck fuhr mit ihrem Pkw aus dem Ortszentrum Haag am Hausruck kommend auf der Rottenbacher Straße in Richtung Kreuzungsbereich mit der bevorrangten Gaspoltshofener Landesstraße (L520) und bog im Kreuzungsbereich nach links ab, um ihre Fahrt in Richtung Reischau fortzusetzen.

Dabei übersah sie das von rechts auf der bevorrangten Gaspoltshofener Landesstraße kommende Motorrad, das von einem 47-Jährigen, ebenfalls aus Haag am Hausruck, gelenkt wurde, wodurch es zur Kollision kam.

Durch die Wucht des Anpralls wurde der Motorradlenker in die angrenzende Wiese bzw. an den Straßenrand geschleudert.

Krankenschwestern als Ersthelfer

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen, vorerst durch zwei Krankenschwestern, die unmittelbar nach dem Verkehrsunfall an der Unfallstelle vorbeikamen und in weiterer Folge durch das Notarztteam des NAW Grieskirchen, verstarb der 47-Jährige an der Unfallstelle.

Die Pkw-Lenkerin erlitt einen schweren Schock, blieb aber unverletzt. Sie wurde an Ort und Stelle vom Kriseninterventionsteam betreut. Am Motorrad entstand ein Total-, am Pkw schwerer Sachschaden.

Fünfter tödlicher Unfall in Oberösterreich

Es war dies der fünfte tödliche Motorradunfall der Saison in Oberösterreich. Erst am vergangenen Wochenende hatte eine Ausfahrt mit dem Zweirad für zwei junge Menschen, einen Zimmermann aus Bad Goisern und eine Deutsche, beide erst 27 Jahre alt, tödlich geendet - die OÖN berichteten.

Am Wochenende davor kostete ein missglücktes Überholmanöver in Mitterweißenbach einem 34-Jährigen aus Bad Hall das Leben (Zum Archivbericht). Ende März war ein 38-Jähriger bei einer Probefahrt mit dem Motorrad eines Arbeitskollegen tödlich verunglückt.

