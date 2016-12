Tödlicher Brand durch Zigarette

GMUNDEN. 81-Jährige starb bei Feuer in ihrem Haus.

Feuerwehrmänner fanden die leblose Pensionistin in der Küche. Bild: laumat.at

Tragisches Brandunglück in Gmunden. Eine 81 Jahre alte Pensionistin ist am Donnerstagabend durch ein Feuer in ihrem Haus getötet worden (nachrichten.at berichtete).

Die Frau, die alleine in dem Haus lebte, erwartete um 18.30 Uhr weihnachtlichen Verwandtenbesuch. Als die Besucherin die Haustüre aufsperrte, schlug ihr dichter schwarzer Rauch entgegen. Umgehend alarmierte die 29-Jährige die Feuerwehr. Nach wenigen Minuten erreichten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gmunden den Einsatzort. Nur mit schweren Atemschutzgeräten konnten sich die Retter schließlich in das verrauchte Haus vorwagen. Die Flammen waren aufgrund von Sauerstoffmangel erstickt. In der Küche entdeckten die Einsatzkräfte schließlich die leblose Pensionisten und brachten sie ins Freie. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Brandermittler konnten feststellen, dass das Feuer "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" durch eine vergessene Zigarette ausgelöst wurde. "Der Brand ist im Wohnzimmer bei einem Sessel ausgebrochen. Die Frau dürfte in der Folge an den Rauchgasen erstickt sein", sagt Gisbert Windischhofer, Sprecher des Landeskriminalamtes.

