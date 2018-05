Todesdrama: 16-Jähriger bei Servicearbeiten von Lastwagen überrollt

Die Einsatzkräfte am Unfallort Bild: Matthias Lauber

KIRCHDORF AN DER KREMS. Ein tragischer Arbeitsunfall, bei dem ein Lehrling ums Leben kam, hat sich gestern Vormittag bei einer Firma in Kirchdorf an der Krems ereignet: Der 16-Jährige aus Micheldorf hatte sich unter einen Lastwagen gelegt, weil er an dem Fahrzeug Servicearbeiten durchführen wollte. Dies dürfte der 25-jährige Lkw-Lenker allerdings nicht bemerkt haben: Er fuhr mit dem Lastwagen vorwärts, während der Jugendliche noch unter dem Fahrzeug lag. Dabei wurde der Lehrling von den Zwillingsreifen des Fahrzeuges überrollt.

Zwei Arbeitskollegen bemerkten den dramatischen Unfall. Sie zogen den 16-Jährigen unter dem Laster hervor, verständigten die Rettung und leisteten sofort Erste Hilfe. Doch auch die Reanimationsversuche eines Notarztes waren vergeblich: Der Lehrling erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Kollegen des Verstorbenen mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

