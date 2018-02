Tierquälerei: Hund mit Messer verletzt

Man weiß den genauen Hergang nicht mit Sicherheit, aber was man herauslesen kann sind Folgendes: Der Hund war alleine im Garten und er wurde von Jemanden durch Stichwunden verletzt. Ich verabscheue Tierquäler, frage mich aber immer, welchen Grund jemand hat, so etwas zu tun. Ein Möglicher könnte gewesen sein, dass der junge Hund vielleicht oft alleine draußen war und dadurch auf dumme Gedanken kommt, weil ihm langweilig wird. Er bellt dann vielleicht viel, oder entwickelt Zwangsneurosen, wie zB. jedem vorbeifahrenden Auto oder Jogger am Zaun entlang exzessiv nach zu laufen. So ein Verhalten kann Nachbarn und Anrainer nerven und so etwas kann perverse Tierhasser auf den Plan rufen.

Also wenn es so war, bitte auch als Tierhalter: Den Hund verantwortungvoll halten und nicht draußen im Garten alleine parken. Das rechtfertigt natürlich nicht die abscheuliche Tat, leidtragender ist immer das Tier, für das man Verantwortung trägt.