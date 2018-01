Tierquäler versetzte Pony "Bullett" tiefe Schnittwunde

SCHENKENFELDEN. Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Urfahr-Umgebung: Ein vorerst unbekannter Täter hat einem eljfährigen Pony eine tiefe Schnittwunde versetzt.

Das Pony "Bullett" vor dem Übergriff Bild: privat

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Übergriff bereits in der Nacht auf Donnerstag: In einem Pferdehof in Schenkenfelden, Vorderkönigsschlag, ging der vorerst Unbekannte auf das Pony "Bullett" mit einem messerähnlichen Gegenstand los. Das Tier, das sich in einem Freilaufgehege befand, wurde im Bereich der rechten Mähne - im Nacken-Halsbereich - verletzt.

Die etwa zehn Zentimeter lange und fünf cm tiefe Schnittwunde wurde tierärztlich versorgt. Weitere Erhebungen zum unbekannten Täter laufen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema