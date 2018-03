Tiefe Trauer nach Tod von Werner Jüngling

LINZ. Fachlich kompetent, freundlich, verbindlich: So wussten Kollegen, Landespolitiker und Journalisten Werner Jüngling zu schätzen.

Werner Jüngling Bild: Schwarzl

Der Leiter der Abteilung Verkehr in der oberösterreichischen Landesregierung ist am Mittwochabend zuhause in Haslach an der Mühl unerwartet im 52. Lebensjahr verstorben.

"Wir haben ihn als kreativen, liebenswerten und hilfsbereiten Mitarbeiter erleben dürfen. Sein überraschendes Ableben hinterlässt eine große Lücke. Wir werden ihn beruflich und menschlich sehr vermissen", teilten gestern Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner und Landtagspräsident Viktor Sigl mit. "In diesen schweren Tagen gilt unsere Anteilnahme ganz besonders seiner Familie und seinen engen Wegbegleitern."

Jüngling studierte an der TU Graz Verfahrenstechnik, schloss das Studium als Diplomingenieur ab und trat 1994 in den Landesdienst ein. Seit dem Jahr 2008 hatte der anerkannte Experte die Leitung der Verkehrsabteilung inne.

