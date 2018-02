Thomas Koppler: Österreichs bester Hochzeitsfilmer

Thomas Koppler aus Mondsee erhielt den Austrian Wedding Award.

Thomas Koppler war 15 Jahre alt, als er sich mit seinem ersten selbst verdienten Geld seinen größten Wunsch erfüllte: eine Videokamera. Von da an filmte der Jugendliche alles, was ihm vor die Kamera kam, vom Familienausflug bis zur Sportwoche. Sein Vater kaufte einen zweiten Videorekorder, damit er seine Filme auch schneiden konnte.

Heute, 25 Jahre später, hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Als selbstständiger Videofilmer gestaltet er Produkt-, Werbe- und Animationsfilme. Als zweites Standbein hat er sich auf Hochzeitsfilme spezialisiert.

Und das mit großem Erfolg: Kürzlich wurde der Mondseer zum zweiten Mal in Wien mit dem Austrian Wedding Award als bester Hochzeitsfilmer ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt außergewöhnliche Leistungen in der Hochzeitsbranche. Juroren sind unter anderem die Ex-Chefin des Hotels Sacher, Elisabeth Gürtler, und Hochzeitsplanerin Gabi Socher. 550 Projekte waren eingereicht worden.

Bei seinen Hochzeitsvideos überlässt der 40-Jährige nichts dem Zufall. Er ist mit drei Kameras und Tontechniker am Ort des Geschehens. "Mir ist wichtig, die Szenen aus dem Hintergrund heraus zu filmen, damit sie nicht gestellt wirken", sagt er. Für den Schnitt des Films braucht er weitere vier Tage. "Am Filmen fasziniert mich die Vielfältigkeit.

Ich kann dabei richtig kreativ sein, vom Drehen über den Schnitt bis zur Musikauswahl. Jedes Video ist anders." Als Hochzeitsfilmer genieße man großes Vertrauen: "Man ist bei den sehr privaten Momenten eines Paares dabei. Man ist sehr nah an den Menschen dran."

Er selbst ist seit 2006 mit Ehefrau Alexandra verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, Theo (9) und Paula (6). Aufgewachsen ist Koppler in Katsdorf (Bezirk Perg), über sein Sportmanagement-Studium an der Uni in Salzburg lernte er seine Frau kennen, gemeinsam ließen sie sich in Mondsee nieder. Nach dem Studium begann er als Grafiker bei Sony, bis ihm der Bürojob zu fad wurde: "Jetzt kann ich mich ganz meinem Hobby widmen."

