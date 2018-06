Terrorismus-Prozess gegen Welser Religionslehrer

WELS. Der 43-Jährige soll auf Facebook Inhalte verbreitet haben, die die Organisation Islamischer Staat (IS) verherrlichen.

Ein Bild eines IS-Kämpfers mit Flagge, wie es online verbreitet wird. Bild: Reuters

Weil er im Internet ein Video mit islamistischen Inhalten verbreitet haben soll, muss sich heute ein islamischer Religionslehrer am Landesgericht Wels verantworten. Der Vorfall ereignete sich vor fünf Jahren, kam aber erst im August 2017 ans Licht.

Die zusammengestellte Bilder-Slideshow, die der 43-Jährige aus Wels auf Facebook teilte und erst im vergangenen Jahr löschte, sei laut Anklage ein "Gedicht auf den Dschihad" und zeige Terroristen mit schweren Waffen und schwarze Reiter mit IS-Flagge, die den Märtyrertod verherrlichen. Auch Fotos einiger geistiger Väter des islamistischen Terrors, darunter der IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi, waren eingeblendet.

Der Angeklagte verteidigte sich, dass er das betreffende Video, bevor er es geteilt habe, lediglich einmal oberflächlich gesehen habe.

Rauswurf aus Schule und Partei

Der österreichische Staatsbürger hat auch einen Kulturverein in Wels geleitet, der ähnliche Inhalte verbreitet haben soll und der islamistischen Partei "Saadet" aus der Türkei nahesteht. 2014 soll der Angeklagte, der auch Ersatzgemeinderat für die Welser SPÖ war, auf Facebook "Meine Stimme für Saadet" gepostet und angekündigt haben, dass er bei den türkischen Kommunalwahlen "wie immer der Saadet-Partei" seine Stimme geben werde. Laut deutschem Verfassungsschutz strebt die antisemitische und antiamerikanische Partei eine umfassende Islamisierung der türkischen Gesellschaft an.

Nachdem die Vorwürfe gegen den Religionslehrer bekannt geworden waren, ordnete Landesschulrat Fritz Enzenhofer ein Unterrichtsverbot an. Der Mann wäre dazu verpflichtet gewesen, dem Landesschulrat mitzuteilen, dass der Verfassungsschutz und die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermitteln.

Auch die Welser SPÖ trennte sich umgehend von ihm, nachdem die Vorwürfe aufgetaucht waren. Zuvor hatte die ÖVP seinen Bruder, der ebenfalls in der Kommunalpolitik aktiv war, mit derselben Begründung ausgeschlossen. Beide Parteien argumentierten, die Werte des Kulturvereins seien nicht vereinbar mit jenen ihrer Partei.

Bis zu zehn Jahre Haft möglich

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Religionslehrer die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung sowie an einer kriminellen Organisation vor. Zeugen sind beim heute beginnenden Prozess am Landesgericht Wels keine geladen. Die Strafandrohung beträgt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

