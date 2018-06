Teenager schossen während Autofahrt mit Pistole aus Fenster

ENNS. Weil sie einen Mopedfahrer erschrecken wollten, haben Teenager mit einer Schreckschusspistole aus einem fahrenden Auto geschossen.

Kurzerhand entschieden sich die Burschen, den Mopedfahrer zu erschrecken. Bild: Colourbox

Ein 18-Jähriger Ennser fuhr am Freitagabend mit seinem Pkw in Enns auf der Bruckner-Straße. Am Beifahrersitz befand sich sein gleichaltriger Freund aus St. Valentin. Am Rücksitz fuhr ein 19-Jähriger aus Asten mit.

Als sie bei der Fahrt auf ein Moped aufschlossen, entschieden sich kurzerhand zumindest der Beifahrer und der Pkw-Lenker, den 16-jährigen Mopedfahrer und seinen gleichaltrigen Beifahrer in Angst und Schrecken zu versetzen.

Der Beifahrer schoss aus dem Pkw-Fenster mit seiner mitgeführten Schreckschusspistole mehrmals in unmittelbarem Nahbereich in Richtung des Mopedlenkers. Dadurch wurde dieser in Furcht versetzt und flüchtete mit dem Moped in eine Firmenzufahrt. Der Pkw-Lenker verfolgte die beiden Burschen auf dem Moped und ließ nach kurzer Nachfahrt von ihnen ab.

Fahrzeug wurde ausgeforscht

Anhand von Zeugenaussagen konnte der Lenker und das Fahrzeug ausgeforscht und kurz vor Mitternacht im Zuge der Fahndung in Enns angehalten werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde die Schreckschusspistole samt Munition aufgefunden und sichergestellt. Weiters wurde im Rucksack des 19-Jährigen Marihuana aufgefunden.

Ein beim Lenker durchgeführter freiwilliger Drogentest verlief negativ. Jedoch ergab ein Alkotest einen Wert von 0,44 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen folgen.

