Tansania: Ein FH-Professor kämpft für bessere Ernährung

WELS. Otmar Höglinger startete Kooperationsprojekt der FH in Wels.

Otmar Höglinger, Professor an der Fachhochschule in Wels, im Bild mit einer Bäuerin in Tansania Bild: privat

"Tansania ist ein sehr armes Land", sagt Otmar Höglinger. Der Leiter des Studiengangs für Lebensmitteltechnologie am Campus Wels der Fachhochschule besuchte kürzlich das afrikanische Land. Sein Ziel: Er will in einer Kooperation mit der Nelson-Mandela-Universität die Qualität der Lebensmittel in Tansania steigern.

Denn Tansanias Landwirtschaft leidet unter vielen Problemen. Zum einen gehen 80 Prozent der Ernte durch Schädlinge verloren: "Viele Lebensmittel enthalten durch Pilzbefall eine hohe Konzentration von Mykotoxinen", sagt Höglinger. Das Problem: "Wer etwa damit verseuchten Mais isst, kann daran sterben." Daher will Höglinger in Projekten das Wissen, wie solche Verseuchungen nachgewiesen werden können, erhöhen: "Damit kann auch Druck aufgebaut werden." Ein weiteres Problem sind die vielen Monokulturen im Land, etwa für Kaffee oder Tee: "Dort müssen Jahr für Jahr mehr Pestizide eingesetzt werden, weil das natürliche Ökosystem zerstört wird und die Schädlinge resistent werden."

Besonders fördern will der FH-Professor kleine Landwirtschaften, die in Mischkulturen unter anderem Mango, Avocados und Bananen anbauen. Sie werden oft in Kommunen von Frauen betrieben. Hier will er vor allem das Wissen vermitteln, welche Qualitätsanforderungen für den Export nach Europa nötig sind.

Einen weiteren Schwerpunkt will Höglinger in die Erforschung der Oysternut legen. Dieses nahrhafte Kürbisgewächs wurde früher in Tansania häufig angebaut. Er will Landwirte dazu animieren, die Oysternut wieder verstärkt anzubauen, was ihnen ein sicheres Einkommen bescheren könnte. Ziel der Kooperation der beiden Hochschulen ist es, neue Technologien und Produkte zu entwickeln: "Ich würde mich freuen, wenn wir einen kleinen Beitrag zu mehr Lebensmittelsicherheit leisten könnten." (hes)

