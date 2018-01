Sturmwarnung ab Mittag für Oberösterreich

LINZ. Sturmtief „Burglind“ bringt Windspitzen bis zu 90 km/h, in den Bergen werden sogar Orkanböen von 120 km/h erwartet. Auch Gewitter sind möglich

Es wird stürmisch in Oberösterreich. Bild: vowe

Verantwortlich für den Sturm ist eine Kaltfront, die von Nordwesten kommend mit großer Geschwindigkeit nach Oberösterreich zieht. „Ab Mittag wird es dann ungemütlich“, sagt der Meteorologe Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). „Mit dem Eintreffen der Front kommen auch die stärksten Windspitzen von 70 bis zu 90 km/h.“

Betroffen ist das ganze Bundesland, besonders heftig könnte es aber das Alpenvorland treffen, wo der Wind auf offenen Flächen bis zu 100 km/h erreichen kann. „Auch Gewitter könnten mitmischen, in Deutschland war das am Mittwochmorgen bereits der Fall“, sagt Ortner.

Am stürmischsten wird es in Oberösterreich zwischen 12 und 15 Uhr, dann zieht die Front Richtung Osten nach Niederösterreich ab. Danach weht der Wind weiterhin noch stark, wenngleich nicht mehr so stürmisch wie in den frühen Nachmittagsstunden.

