Studentenlieder

Nicht immer ist das Liedgut so abscheulich und schon auf den ersten Blick in seiner Abwegigkeit erkennbar wie die eigentlich unglaublichen Zusatzstrophen zum Germanenlied der Germania Wiener Neustadt.

Bild: APA

Das besonders Schreckliche ist, dass sie nicht irgendwann in vorvergangenen Zeiten, sondern erst in den 1990er-Jahren gedruckt und ersonnen wurden. Das Germanenlied selber, das mit seinen Anfangsversen "Es saßen die alten Germanen zu beiden Ufern des Rheins und tranken unendlich viel Bier" wie ein harmloser Studentenulk wirkt, war um die Mitte des 19. Jahrhunderts imperialistisch und nationalistisch. In der Form, in der es in den 1970er-Jahren in das weit verbreitete Liederbuch "Der Bettelmusikant" des Tiroler Franziskanerpaters Claus Scheifele aufgenommen wurde und von dort auch in MKV-Liederbücher gelangte, wurde es von der im Widerstand gegen das NS-System im Jahr 1939 gegründeten Münsterer CV-Untergrundverbindung "Monasteria" als Spottlied auf Hitler, Mussolini und den hinkenden Germanen Goebbels getextet und konnte für die Mitglieder die Todesstrafe bedeuten.

Es ist die Schwierigkeit, die man mit den meist recht dicken Liederbüchern hat, nicht nur in Studentenverbindungen, sondern auch bei Jungschar, Pfadfindern, Arbeiterbewegung, Bundesheer und Kirchen, dass ein großer Unterschied zwischen dem besteht, was da zu finden ist, und dem, was tatsächlich gesungen wird. Nicht nur, weil viele so falsch singen, dass es mit den gedruckten Noten kaum etwas zu tun hat, sondern weil nur wenige Lieder und Strophen davon tatsächlich gesungen werden und die Texte nach der ersten Strophe meist in ein undefinierbares la, la, la münden.

Viele Lieder sind belastet. Die dritte Strophe der deutschen Bundeshymne, des Deutschlandlieds, ist unsäglich imperialistisch und wird daher nicht gesungen. Die Internationale, die die Wiener Sozialdemokratie am Ende jedes Parteitages geschlossen singt, war die Nationalhymne Stalins, Ulbrichts und Honeckers. Und den Text vieler Marienlieder schaut man besser gar nicht an. Doch die Melodien sind sehr eingängig. Und noch eine Schwierigkeit: Legt man die Liederbücher neu auf, bleiben die alten Texte und Bücher doch weiter vorhanden. Nicht jeder kauft sich gleich ein neues. Und im Internet findet man vornehmlich uralte Auflagen, weil diese lizenzfrei sind.

Das gemeinsame Singen hat eine faszinierende Kraft, weil es aktives Tun ist. Studentenlieder sind freudig. Gaudeamus igitur! Oft sind sie nostalgisch und sentimental oder bloßer Jux, handeln vom Ichthyosaurus oder vom Zwerg Perkeo. Und oft sind sie politisch und fallen aus der Zeit. Wie alles derartiges Liedgut: Hymnen, Soldatenlieder, Jugendlieder, Parteilieder brauchen sie eine zeitgemäße Anpassung und verantwortungsvolle Verwendung.

