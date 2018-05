Stress wie bei einem echten Einsatz: "Das ist die beste Schulung, die es gibt"

RIED. 26 Rotkreuz-Teams starteten beim Österreichischen Sanitätshilfebewerb in Ried

"Schussverletzung, rechter Oberschenkel!", ruft der Sanitäter des Roten Kreuzes mit kräftiger, aber ruhiger Stimme seiner Kollegin zu. "Blutdruck hält!" Ein Mann liegt stark blutend am Boden, angeschossen bei einem Polizeieinsatz. Er hat im Streit seine Frau niedergestochen und ist dann auf den Polizisten losgegangen. Dieser konnte den rabiaten Mann nur mit einem gezielten Schuss überwältigen. Geschockt sitzt die kleine Tochter des Paares am Boden und fragt weinend: "Wo ist der Papa?" Eine Sanitäterin beruhigt das Mädchen, währenddessen kümmern sich weitere Helfer des Roten Kreuzes um die verletzte Frau.

Dieses Szenario spielte sich am Samstag am Rieder Marktplatz ab – mehrmals, insgesamt 26 Mal. Es war einer jener realistisch inszenierten Einsatzmomente für die 26 Teams aus Oberösterreich, Niederösterreich und Vorarlberg, die zum österreichischen Sanitätshilfewettbewerb nach Ried im Innkreis gekommen waren.

Den ganzen Tag lang wurden an vier Stationen verschiedene Einsätze simuliert: Von einem eskalierten Familienstreit mit Polizeieinsatz über einen Brand im Keller des Hallenbades, einen Arbeitsunfall in der Rieder Brauerei, bis hin zu Einsätzen im Pflegeheim. Dazu gab es auch Einzelstationen, an denen individuelles Können gefragt war. 170 Mitarbeiter des Roten Kreuzes waren beschäftigt, den Wettbewerb durchzuführen. Als Bewerbsleiter fungierte Christian Dobler-Strehle (siehe Seite 30).

Während der von einem Rot-Kreuz-Mitarbeiter gespielte Polizist den gewalttätigen Ehemann überwältigt und bei der Versorgung des Verletzten assistiert, sagt der Rieder Rot-Kreuz-Chef Frauscher: "Das ist die beste Schulung, die es gibt. Die Gruppen wissen nicht, was sie erwartet. Es ist hektisch – da wird alles zum Stress wie in der Echtsituation!"

Zeit als limitierender Faktor

Für jeden simulierten Einsatz steht nur begrenzt Zeit zur Verfügung. Danach wird der Bewerbs-Einsatz abgebrochen, und die Bewerter ziehen Bilanz. Sogar ein eigenes Maskenbildnerteam aus der Abteilung "Realistische Unfalldarstellung" (RUD) ist im Einsatz und präpariert die "Unfallopfer" sehr realistisch. "Wir sind jetzt zum sechsten Mal dran", berichten Thomas und Laura aus Tumeltsham, die das streitende Ehepaar darstellen. "Wir bemühen uns, dass wir jedes Mal gleich spielen, damit für alle Beteiligten die Bedingungen gleich sind", sagt Laura.

Indessen gibt der Einsatzleiter das Zeichen für den Abbruch, die Zeit ist abgelaufen. Die Bewerterin klatscht mit der Sanitäterin aus Sattledt ab und gibt ihr ein wertvolles Feedback. Die junge Sanitäterin strahlt. Ihre Patientin wäre im Notfall bestens versorgt gewesen.

