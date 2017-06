Steyrerin verließen die Kräfte - Rettung aus Klettersteig

STEINBACH. Eine Kletterin sowie eine Wanderin mussten am Sonntag aus dem Klettersteig und vom Wanderweg am Mahdlgupf gerettet werden.

Eine 28-jährige Kletterin aus Steyr stieg am Sonntag, 11. Juni gegen 11 Uhr gemeinsam mit ihrem Freund zum Attersee Klettersteig (Schwierigkeit D) am Mahdlgupf in Steinbach am Attersee auf. Gegen 14:20 Uhr, kurz vor dem Ende des Klettersteiges, verließen sie bei der sogenannten Schlusswand die Kräfte. Sie konnte nicht mehr weiterklettern und ihr Freund verständigte die Bergrettung.

Die Rettung der Kletterin erfolgte mit einem Bergetau durch die Crew des Polizeihubschraubers Libelle Oberösterreich. Am Einsatz waren die Crew des Polizeihubschraubers, ein Alpinpolizist und sieben Mann des BRD Steinbach am Attersee beteiligt.

Wanderin nach Sturz vom Madlgupf gerettet

Ebenfalls am 11. Juni wurde eine Wanderin vom Mahdlgupf gerettet: Eine 66-jährige Pensionistin aus Schörfling unternahm gemeinsam mit ihren Söhnen eine Wanderung. In etwa 1.100 Metern Seehöhe stürzte sie beim Abstieg und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde von der Crew des Notarzthubschraubers C 10 gerettet und in Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Am Einsatz waren die Crew des Notarzthubschraubers C 10, der Bergrettungsdienst Steinbach am Attersee und ein Alpinpolizist beteiligt.

Bergretter im Dauereinsatz am Wochenende

Bereits am Samstag musste ein 35-jähriger Kletterer mit dem Polizeihubschrauber vom 1261 Meter hohen Mahdlgupf gerettet werden. Nachdem der Welser beim Überwinden der schwierigsten Stelle, dem sogenannten Schokoladenüberhang, bereits mehrmals abgerutscht war, war er zu erschöpft, um den Aufstieg fortzusetzen. Er zog sich einige leichte Schürfwunden an den Armen und dem linken Knie zu.

