Steyrer verführt und mit Sexvideos erpresst: U-Haft

STEYR / NICKELSDORF. Serbin wurde nach 15 Jahren Flucht im Burgenland festgenommen.

Fall von Erpressung im Jahr 2003 geklärt: Bei der Einreise in Nickelsdorf wurde die Verdächtige festgenommen. Bild: (vowe)

Nach 15 Jahren auf der Flucht ist am Montag bei der Einreise am Grenzübergang in Nickelsdorf im Burgenland eine 52-jährige Serbin festgenommen worden. Die Frau war seit 15 Jahren auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Steyr europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Sie steht im Verdacht, in Steyr eine schwere Erpressung begangen zu haben.

Die Dame soll damals gezielt Männer verführt und in einer Wohnung am Wehrgraben mit ihnen Sex gehabt haben. Was die Opfer allerdings nicht wussten: Auf einem Kasten im Schlafzimmer war eine Videokamera versteckt, die das Liebesspiel filmte. Mit zwei Landsleuten soll die Frau dann anschließend die verführten Männer erpresst haben, nach dem Motto: Geld her, sonst werde das Video der Familie zugespielt.

Zwei Opfer erstatteten damals Anzeige. Einer hatte sich geweigert, der Geldforderung nachzukommen. Doch der Zweite hatte bereits 20.000 Euro an die mutmaßliche Erpresserin gezahlt. Während die zwei Komplizen rasch gefasst und zu teilbedingten Strafen verurteilt wurden, tauchte die heute 52-Jährige unter. "Es wurde zwar ein internationaler Haftbefehl erlassen, und die Frau wurde in ihrer Heimat kurzzeitig festgenommen. Die Behörden in Serbien haben sich aber geweigert, ihre Staatsbürgerin nach Österreich auszuliefern", sagt der Steyrer Staatsanwalt Andreas Pechatschek. Die Frau soll Alias-Namen verwendet haben, was die Fahndung zusätzlich erschwerte.

Doch am Montag wurde im Burgenland ihr Pass, der auf den richtigen Namen lautete, kontrolliert, und es klickten die Handschellen. Gestern wurde die 52-Jährige am Landesgericht Steyr dem Haft- und Rechtsschutzrichter vorgeführt: Untersuchungshaft.

