Steht der höchste Kirchturm doch in Linz?

LINZ/WIEN. Am Montag wird der Linzer Mariendom mit 3D-Lasern und Flugdrohnen erstmals digital vermessen. Bisher gilt der Stephansdom als höchster Sakralbau Österreichs – dank einer Intervention des Kaisers.

Der Linzer Mariendom wurde von 1862 bis 1924 erbaut. Bild: Diözese Linz

"Sind wir jetzt höher als der Wiener Steffl oder nicht?" Diese Frage bekommt Dombaumeister Wolfgang Schaffer fast bei jeder Führung durch den Linzer Mariendom zu hören. Er freut sich, dass bald Licht ins Dunkel kommt und er eine gesicherte Antwort geben kann. "Wir lüften eine Legende."

Denn am Montag wird die oberösterreichische Kathedrale für die notwendige Sanierung erstmals mit modernster 3D-Laserscan-Technologie und Flugdrohnen digital vermessen. Ein Salzburger Unternehmen, das schon Dinosaurierspuren in Bolivien, einen Tempel im chinesischen Xian und das bayerische Märchenschloss Neuschwanstein punktgenau vermessen hat, wird mit einer digitalen 3D-Karte Gewissheit bringen, ob der Linzer Mariendom nicht doch den Wiener Stephansdom knapp überragt – so wie es ursprünglich auch geplant war.

Kardinal intervenierte bei Kaiser

Schließlich sah Vincenz Statz, der erste Linzer Dombaumeister, in seinen Original-Plänen eine etwa fünf Meter hohe Kreuzblume aus Stein an der Spitze des oberösterreichischen Wahrzeichens vor. Damit wäre der Mariendom etwas höher geworden als der Steffl. "Der Wiener Kardinal Friedrich Gustav Piffl hat sich darüber bei Kaiser Franz Joseph fürchterlich aufgeregt", erzählt Norbert van Handel im OÖN-Gespräch eine alte Überlieferung seiner Familie.

Am Ende habe der Monarch bei van Handels Großonkel Erasmus nachgefragt, der der letzte Statthalter im Kronland Österreich ob der Enns war. "Majestät, wenn Sie das wünschen, dann machen wir den Linzer Dom halt kleiner", soll er zum Kaiser gesagt haben. "Die Geschichte hat auch ein Mitglied der Familie Habsburg bestätigt – dennoch sage ich immer dazu: So könnte es gewesen sein", sagt van Handel, der auf Schloss Almegg in Steinerkirchen an der Traun lebt, über die verbreitete, aber ungesicherte Legende.

Mariendom überragte Steffl

Um der Intervention des Kaisers zu begegnen, könnten sich die Linzer Domarbeiter einer List bedient haben. Offiziell ist das Linzer Turmkreuz nur 4,6 Meter lang. Die gesamte Kupfer-Konstruktion mit Kugel und Krone, die in dem Granitstein der Turmspitze steckt, misst jedoch 9,2 Meter. "Die Frage ist, ob das Turmkreuz nicht doch höher ausgeführt ist als angegeben", sagt Dombaumeister Schaffer. Beim Bau des 134,8 Meter hohen Mariendoms wurden Theodoliten – also Winkelmesser – aus weiter Entfernung, zum Beispiel vom Linzer Freinberg aus, verwendet. Schaffer hat während seiner Ausbildung selbst noch durch solche Instrumente geblickt. "Heute wären sie nicht mehr zeitgemäß."

Seit der Fertigstellung des Linzer Domturms im Jahr 1901 ist er 1,66 Meter niedriger als der Wiener Steffl, der bereits digital vermessen wurde. "Allerdings gibt es eine Toleranz von ein bis zwei Metern, je nachdem, wo an der Steinspitze das Kupferkreuz angesetzt wurde – das geht aus dem Domplanarchiv nicht hervor. Darüber wird die digitale Vermessung Aufschluss geben, damit wir nicht mehr unruhig schlafen müssen", sagt Schaffer mit einem Schmunzeln.

Egal wie das Ergebnis ausfällt – für rund zwei Jahre überragte der Linzer Mariendom schon einmal die Wiener Kathedrale um 1,36 Meter. Denn von 2006 bis 2008 wurde das drei Meter hohe Turmkreuz des Steffls zur Restaurierung abgenommen.

