Star-DJ sucht per Facebook nach Einbrecher

MARCHTRENK. Nachdem in seinem Wohnhaus in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) eingebrochen wurde, suchte DJ „The Wave“ Andreas Witek per Facebook nach dem Täter.

Der Einbruch passierte am Donnerstag gegen 10.35 Uhr. Er selbst sei nicht Zuhause gewesen, sagt er: „Aber meine Frau wurde bei dem Einbruch zu Tode erschreckt.“ Der Täter dürfte mehrmals an der Glocke geläutet haben, eine Runde ums Haus gedreht haben und erneut geläutet haben. Plötzlich hörte die Frau, wie eine Scheibe zu Bruch ging. „Meine Frau dachte, ich oder ein Nachbar hätten den Lärm verursacht und ging in die Küche. Dort sah sie den Einbrecher auf der Arbeitsplatte stehen.“ Er dürfte sich genauso erschreckt haben wie die Frau - und flüchtete. Gestohlen wurden nichts. Doch seine Frau steht nach wie vor unter Schock, sagt Witek: „Sie will nun nicht mehr alleine im Haus bleiben.“

Eine Fahndung der Polizei sei negativ verlaufen. Nun sucht Witek mit Fotos aus der Überwachungskamera auf Facebook nach dem Täter. Seine Postings wurde mehrere Tausend Male geteilt. „Es sind schon einige Hinweise eingegangen“, sagt er. „Hoffentlich kann der Täter bald geschnappt werden.“

