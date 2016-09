"Stadtlesen": Vier Tage Bücher schmökern in Linz

Zum Auftakt kam Caritas-Präsident Michael Landau: Mit einem Gespräch über sein neues Buch "Solidarität – Anstiftung zur Menschlichkeit" wurde gestern Abend das von OÖNachrichten und der Buchhandlung Thalia unterstützte Projekt "StadtLesen – Lesen unter freiem Himmel" in Linz eröffnet.

v.l.: B. Baier, M. Landau, M. Staudinger und S. Mettler Bild: VOLKER WEIHBOLD

Bis Sonntag Abend kann auf dem Martin-Luther-Platz in Linz in rund 3000 Büchern geschmökert werden, wie Projektinitiator Sebastian Mettler bei der Eröffnung sagte. Gerade in unserer digitalen Zeit spiele "das Bucherlebnis eine immer wichtigere Rolle", sagte der Linzer Vizebürgermeister und Kulturreferent Bernhard Baier. Landau betonte im Gespräch mit OÖN-Ressortleiter Markus Staudinger die Wichtigkeit der Zivilgesellschaft. "Stadtlesen" hat bis inklusive Sonntag jeden Tag von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Nähere Infos unter www.stadtlesen.com

