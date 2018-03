Staatsverweigerer nach Festnahme in Oberösterreich wieder in U-Haft

LINZ. Ein mutmaßlicher Staatsverweigerer, der zuerst festgenommen und später wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden waren, sitzt nun wieder hinter Schloss und Riegel.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Er wurde am Dienstag erneut festgenommen, weil er gegen gerichtliche Auflagen verstoßen habe, wie das Innenministerium in einer Presseaussendung am Freitag mitteilte. Der Mann war im April vergangenen Jahres zusammen mit etlichen führenden Mitgliedern der als staatsfeindlich eingestuften Organisation "Staatenbund Österreich" festgenommen worden.

Ihm wurde vorgeworfen, als "Sheriff" bei einem der von der Gruppierung betriebenen Pseudogerichtshöfe aktiv gewesen zu sein. Nach vier Monaten wurde er aus der Untersuchungshaft mit Auflagen und auf Gelöbnis freigelassen.

Weil er aber laut Innenministerium mehrfach gegen die gerichtlichen Auflagen verstoßen habe, wurde er in Oberösterreich wieder festgenommen. Gleichzeitig wurde auch eine Frau aus dem staatsfeindlichen Milieu im Burgenland festgenommen.

Was ist der "Staatenbund Österreich"?

Der Staatenbund Österreich ist nach Einschätzung der Polizei eine staatsfeindliche Verbindung. Die Mitglieder erkennen die Existenz der Republik Österreich nicht an und betrachten den Staat als Firma. Die Verbindung wurde offiziell am 11. November 2015 ausgerufen. Der Staatenbund stellt seinen Mitgliedern eigene Kfz-Kennzeichen, Zulassungsscheine und sonstige Dokumente gegen Gebühren aus. In ihrer staatsverleugnenden Art gleichen sie Bewegungen wie den Freemen, dem One People's Public Trust oder der Reichsbürgerbewegung. Die Mitglieder der Verbindung gehen teilweise in aggressiver und rechtswidriger Weise gegen Vertreter der Republik Österreich vor, weswegen auch schon zahlreiche Gerichtsverfahren anhängig sind.

Mitte April wurden sechs „Staatsverweigerer“ im Landesgericht Krems zu Haftstrafen verurteilt, sie hatten versucht gegen eine Sachwalterin wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ einen „Gerichtsverhandlung“ auf einem Bauernhof abzuhalten. Die Polizei unterband mit einem Großaufgebot diese „Gerichtsverhandlung“.

Monika Unger aus dem steirischen Bad Blumau ist die unabsetzbare Präsidentin des Staatenbund Österreichs. Unger betrachtet sich als "Vorsitzende des Versammlungsrates der Verfassungsgebenden Versammlung für das Völkerrechtssubjekt „Staat Steiermark“" und das "Völkerrechtssubjekt Staatenbund Österreich“.

Als unabsetzbare Präsidentin des Staatenbund Österreich hat sie im Oktober 2016 "Das Regelwerk – unsere Verfassung – Staatenbund Österreich" erlassen. Die darin gestellten Forderungen gewähren zumindest einen kleinen Einblick in das seltsame Weltbild der Staatenbündler:

