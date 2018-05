St. Wolfgang: Zwei Taschendiebinnen festgenommen

ST. WOLFGANG. Zwei Kroatinnen, 17 und 37 Jahre alt, sollen versucht haben, in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) einer chinesischen Urlauberin die Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen. Zeugen hielten die Frauen fest.

Bild: Weihbold

Der Vorfall ereignete sich am 12. Mai. Eine der beiden Frauen rempelte das Opfer an, die zweite soll die Geldbörse der 54-jährigen Touristin aus deren Handtasche genommen haben. Als die Urlauberin den Diebstahl bemerkte, wollten die beiden Verdächtigen flüchten. Dabei sollen sie Gewalt gegen das Opfer und einige Passanten angewendet haben. Zeugen hielten die Frauen jedoch fest. Nachdem mehrere Personen unabhängig voneinander die beiden des Diebstahls beschuldigten, wurden sie festgenommen. Sie sind nicht geständig. Die Beschuldigten befinden sich in der Justizanstalt Wels.

