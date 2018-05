St. Valentin: Mit Papier beladener Lkw ausgebrannt

SANKT VALENTIN. Kurz vor der Ausfahrt St. Valentin stand auf der A1 am heutigen Montag ein mit Papier beladener Lkw im Vollbrand.

Der Lkw-Auflieger brannte komplett aus. Bild: fotokerschi

Ein mit Papier beladener Sattelauflieger ist am Montag in den frühen Morgenstunden auf der Westautobahn (A1) Richtung Wien bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehren von St. Valentin und Enns konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.

Die Aufräumarbeiten und die Lkw-Bergung sollten bis in die späten Vormittagsstunden andauern, berichtete das Bezirkskommando. Es bildete sich Stau, weil auch zwei Fahrstreifen gesperrt werden mussten.

Der Brand war der Aussendung zufolge gegen 4.30 Uhr ausgebrochen. In der Früh standen noch drei Feuerwehren mit Mulden und Kränen im Einsatz, um das Brandgut zu beseitigen.

