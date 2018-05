Sport, Party, Musik: Bubbledays gehen in die siebente Auflage

LINZ. Am 8. und 9. Juni wird im Linzer Handelshafen wieder ein ganz besonderes Fest für Jung und Alt geboten.

Auf riesigen Boards wird die StandUpPaddelling-Challenge ausgetragen. Bild: (Volker Weihbold)

Es ist ein "Baby", auf das nicht nur Organisator Jörg Neumayr stolz ist. Die Linzer Bubbledays, die am 8. und 9. Juni zum siebenten Mal und erstmals mit den OÖN als Kooperationspartner über die Bühne gehen werden, haben sich vom "Risikoprojekt zum bestens etablierten Hafenfest entwickelt, das aus dem Linzer Veranstaltungsgeschehen nicht mehr wegzudenken ist", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Auch er, so Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider sei hier "vom Saulus zum Paulus" geworden. Denn von der Idee, den Betrieb im Handelshafen einmal im Jahr für zwei Tage einzustellen, damit er für ein riesiges Sport- und Fesitvalspektakel geöffnet werden kann, sei er gar nicht so einfach überzeugen zu gewesen. Doch der Schritt wurde getan und längst sind die Bubbledays den Kinderschuhen entwachsen und ein Hafenfest, das über die Stadtgrenzen hinaus einen besonderen Ruf genießt.

Video: Bubbledays - Der Countdown läuft

Davon zeugt die große Besucherschar (20.000 waren es im Vorjahr), die jedes Jahr im Frühsommer in den Handelshafen strömt, um die spektakulären Shows der Wakeboarder im Hafenwasser zu sehen, auf Liegestühlen im Sand zu entspannen, Graffiti-Künstlern bei der Arbeit zuzuschauen oder sich selbst als Sprayer auszuprobieren. Das Angebot ist so vielfältig, dass der, der sich nichts entgehen lassen will, fast ein bisserl in Freizeitstress geraten könnte.

So gibt es heuer auch die Liwest-SUP-Challenge, quasi ein "Spaziergang" der besonderen Art auf der Donau. Denn hinter SUP versteckt sich der Begriff Stand-Up-Paddeln. Das verläuft im Normalfall ja sehr ruhig, doch ein Spaziergang wird diese Challenge sicher nicht, sondern ein lustiger und spannender Bewerb. Auf riesigen Boards, auf denen bis zu zehn Erwachsene Platz haben, werden jeweils vier Teilnehmer als Team in den Wettstreit um beste Zeit und Performance treten auf einer Strecke, bei der neben künstlichem Wellengang noch andere Herausforderungen warten. Mitmachen kann jeder, Anmeldungen sind ab sofort und www.bubbledays.at möglich.

Ebenfalls neu sind die Zillenrennen der Berufsfeuerwehren, bei denen es ebenfalls ordentlich zur Sache gehen wird. Dazu die längst etablierten und beliebten Shows der Wakeboarder, die heuer um Flyboard-Shows erweitert werden. Beim Flyboard gibt der Name die Richtung vor, diese neuartigen Sportgeräte werden durch den Wasserstrahl-Rückstoß eines Jetbootes angetrieben und befördern die Rider bis zu neun Meter in die Luft.

Fliegt durch die Luft: Silke Grabinger, die bekannte Linzer Tänzerin. (Bild: Weihbold)

Besonders auch die Darbietungen der Linzer Girls-Break-Dance-Gruppe "B-Girl-Cirkle" rund um die bekannte Tänzerin Silke Grabinger. Doch nicht nur zusehen ist angesagt, sondern selber ausprobieren: Etwa das StandUpPaddel-Yoga, den Windsurf-Schnupperkurs, virtuelle Höhenflüge im Container, wo einem mit VR-Brille vorgemacht wird, auf einem Balken in schwindelnder Höhe zu balancieren oder einfach bei Hafenrundfahrten oder Musik bekannter DJs (DJ Mad, MissbeGroovy, Sarah Satorii, Joanish) und Musiker (Buntspecht, Gurr, Foreign Beggars, Steaming Satellites) lauschen. Alles ist möglich bei den siebenten Linzer Bubbledays. (eda)

Das Paddel fest in der Hand: Liwest-Geschäftsführer Stefan Gintenreiter, Bürgermeister Klaus Luger, Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer, Linz-AG-Chef Erich Haider, Hafendirektor Harald Kronsteiner und der Organistor der Bubbledays, Jörg Neumayr. (v. l.) (Bild: Weihbold)



