Sonnige Aussichten für das Muttertagswochenende

LINZ. Am kommenden Muttertagswochenende steht Unternehmungen aller Art - zumindest wettertechnisch - nichts im Wege: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird es durchwegs sonnig und mit Temperaturen bis zu 27 Grad sommerlich warm sein.

Blumen zum Muttertag

Die Aussichten könnten besser nicht sein: Bereits der Samstag startet in allen Landesteilen durchwegs sonnig, kündigte Claudia Riedl, Meteorologin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Freitagvormittag an. Erst am Nachmittag können größere, aber harmlose Quellwolken hie und da das sonnige Wetter kurzfristig trüben. Im Mühlviertel bzw. im südlichen Bergland können dazu vereinzelt kurze Regenschauer niedergehen. Dazu wird vielerorts mäßiger bis starker Ostwind wehen. Die Temperaturen werden maximal angenehme 23 bis 26 Grad betragen. "Dieser Tag lädt daher durchaus zum Baden ein", sagte die Wetterexpertin.

Noch besser gestaltet sich dann der darauffolgende Muttertag: Es wird mit Höchstwerten bis 28 Grad noch eine Spur wärmer als der Samstag, dazu wird die Wetterlage stabiler. Auch wenn der Ostwind auch an diesem Tag zum Teil ein kräftiges Lebenszeichen von sich geben wird, steht Ausflügen aller Art nichts im Wege, sagte Riedl. "In der Sonne ist es dann schon sehr warm, sie hat bereits ordentlich Kraft."

Die Woche startet dann etwas wechselhafter und mit Höchstwerten um 20 Grad auch deutlich kühler als zuletzt. Während der Vormittag noch trocken und teils sonnig verläuft, werden nach Mittag Regenschauer übers Land ziehen. Dazu bläst erneut kühler Ostwind.

Regnerisch und kühler - so dürfte auch der Rest der Woche verlaufen. Ab Dienstag geht es auch mit den Temperaturen stetig bergab. Mehr als 15 Grad sind vorerst nicht mehr zu erwarten. Während Sonnenanbeter über diese Aussichten weniger erfreut sein werden, dürften Landwirte über die für die Natur dringend notwendigen Regengüsse jubeln.

Wetterbesserung kündigt sich dann pünktlich zum weiteren, verlängerten Wochenende an: Zu Pfingsten dürfte es laut derzeitiger Prognose wieder freundlicher und deutlich wärmer werden.

