Sonnig und kalt: Ab Mittwoch perfektes Wetter für die Skifahrer

LINZ. Der Wochenbeginn bringt Schnee-Nachschub in den Bergen – ab Mittwoch kommt die Sonne, Wind verschärft die Kälte.

Wer Ferien oder Urlaub hat, sollte sich mit dem Wintersport noch bis Mittwoch gedulden. Denn heute und morgen fällt in den Bergen bis zu 20 Zentimeter Schnee, dazu kommt schlechte Sicht wegen Nebels. Unten im Tal wird’s noch ungemütlicher: "Es wird nass, feucht und trüb", fasst Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik die Situation zusammen. Auch am Dienstag schneit es in den Bergen noch leicht, die Sicht ist weiterhin wegen Nebels schlecht. Am Nachmittag könnten aber die Wolken bereits auflockern.

Ab Mittwoch kündigt der Meteorologe Besserung an: "Es dürfte ab der Wochenmitte bis zum Sonntag recht freundlich bleiben." Am Mittwoch und Donnerstag könnten noch da und dort Wolken den Sonnenschein trüben, von Freitag bis Sonntag sollte die Sonne ungetrübt vom Himmel lachen. Dennoch bleibt es aber kalt: "Die Temperaturen steigen nur leicht über die Null-Grad-Marke", sagt Haslhofer. "Es wird eine richtige Winterwoche, ideal für die Freunde des Wintersports." Aufgrund der Minusgrade wird der Schnee in den Bergen zum Pulverschnee – ein besonderes Plus für die Skifahrer.

Mittwoch und Donnerstag klettern die Temperaturen maximal auf plus ein bis zwei Grad, ab Freitag sind dann aber bis zu plus sechs Grad möglich. Vor allem am Donnerstag und Freitag verschärft kräftiger Ostwind über dem Alpenvorland die eisige Kälte. Er weht mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde: "Das lässt uns die Kälte noch stärker spüren." Josef Haslhofer rät: Schal, Haube, Handschuhe und dicke Jacke anziehen – und ab in die Kälte.

Am Montag und Dienstag wird das Wetter feucht, trüb und kalt. Der Niederschlag fällt in den Bergen als Pulverschnee, im Tal als Regen. Ab Mittwoch klart es auf: Bis Freitag sind noch einige Wolken möglich, am Wochenende strahlt die Sonne. Am Donnerstag und Freitag verschärft Ostwind die Kälte.

