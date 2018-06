Sommerakademie: Gott und die digitale Revolution

KREMSMÜNSTER. Die 20. Ökumenische Sommerakademie findet von 11. bis 13. Juli im Stift Kremsmünster statt

Erleben wir bald künstliche Wesen, die in ihrem Denken, Fühlen und Handeln uns Menschen ähnlich sind, uns sogar übertreffen? Welchen Platz nimmt Gott in so einer Welt ein, und sind die Kirchen auf diese Herausforderungen vorbereitet?

Diesen Zukunftsfragen geht die 20. Ökumenische Sommerakademie von 11. bis 13. Juli im Stift Kremsmünster nach – unterstützt von den OÖNachrichten.

Digitalisierung und Spiritualität

Gleich zu Beginn der dreitägigen Tagung, die seit 1999 traditionell in der ersten Woche der Sommerferien stattfindet, versuchen der Linzer Bischof Manfred Scheuer und Oberösterreichs Superintendent Gerold Lehner Antworten auf die Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Spiritualität zu finden.

Der künstlerische Leiter des Ars Electronica, Gerfried Stocker, befasst sich mit dem Weg von der künstlichen zur sozialen Intelligenz, bevor Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) einen Empfang im Theatersaal des Stifts gibt.

Am zweiten Tag stehen selbstlernende Systeme und die Folgen der Digitalisierung für das Menschenbild im Zentrum der Vorträge von Experten Schweizer, deutscher und österreichischer Universitäten.

Zum Abschluss diskutieren der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl, der niederösterreichische Superintendent Lars Müller-Marienburg und der Bischof der Serbisch-Orthodoxen Kirche von Österreich, Schweiz und Italien, Andrej Cilerdzic, wie eine "Kirche 4.0" aussehen könnte.

Anmeldungen für die Sommerakademie bis 5. Juli per Mail an sommerakademie@ku-linz.at – Details zum Programm finden Sie hier:

