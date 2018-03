Social Media: Die Jugend favorisiert WhatsApp und Youtube

LINZ/WIEN. Umfrage: Facebook liegt bei Burschen und Mädchen nur auf Rang fünf, konnte aber im Vergleich zu den anderen "Kanälen" zulegen.

WhatsApp, Youtube und Instagram: Das sind bei jungen Menschen nach wie vor die beliebtesten Sozialen Netzwerke. Das ergab eine vom Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag der EU-Initiative Saferinternet.at durchgeführte repräsentative Umfrage unter 400 Mädchen und Burschen im Alter von elf bis 17 Jahren.

85 Prozent der Jugendlichen nutzen laut dem Jugend-Internet-Monitor 2018 den Messaging-Dienst WhatsApp, 81 Prozent das Videoportal Youtube und 63 Prozent das Bilder-Netzwerk Instagram. Danach folgt bereits die Foto-Sharing-App Snapchat mit 59 Prozent. Facebook, das weltweit größte Soziale Netzwerk, rangiert wie im vergangenen Jahr auf dem fünften Platz mit 52 Prozent, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Mit Ausnahme von Facebook, das um vier Prozentpunkte zulegte, haben die am häufigsten genutzten Sozialen Medien im Vergleich zum Vorjahr jeweils mehrere Prozentpunkte verloren.

Erstmals in die Erhebung aufgenommen wurde das Videotelefonie-Netzwerk Skype, das mit 30 Prozent den sechsten Platz belegt. Skype habe vor allem in Zusammenhang mit Computerspielen eine hohe Bedeutung, erklärten die Fachleute von Saferinternet.at. So werden Spiele unabhängig von einem echten Multiplayer-Modus gleichzeitig miteinander gespielt, indem parallel eine Video-Konferenz mit allen Teilnehmern gestartet wird.

Deutliche Unterschiede

Der Jugend-Internet-Monitor machte deutlich, dass es teilweise große Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. WhatsApp, Youtube, Instagram und Snapchat sind aktuell bei Mädchen deutlich beliebter als bei Burschen. Im Gegensatz dazu werden Skype, Telegram und Twitch, eine Video-Plattform für Computerspiele, von wesentlich mehr Burschen genutzt.

