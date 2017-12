So wird die Silvesternacht für Hunde erträglich

SATTLEDT. Tierärztin rät Besitzern von Beruhigungsmitteln ab.

Durch ihr ausgeprägtes Gehör ist Silvester für Hunde oft eine Qual. Bild: Rohrleitner

"Ich hätt’ gerne ein Beruhigungsmittel für meinen Hund, damit er von der Schießerei zu Silvester nicht so viel mitbekommt." Diesen Satz hörte Pauline Svolba vom Ärzteteam der Tierklinik in Sattledt in dieser Woche oft.

In den meisten Fällen gingen die Hundebesitzer leer aus. "Medikamente sind nur für den äußersten Notfall gedacht", sagt Svolba. Die Tiere seien zwar nach außen hin ruhig gestellt, unterbewusst nehmen sie die Geräusche dennoch wahr. "Das führt nur dazu, dass ihre Angst noch weiter zunimmt", warnt die Tierärztin, und nennt erfolgversprechende Möglichkeiten, um Hunde in der Silvesternacht zu beruhigen.

"Am besten, man fährt mit ihnen irgendwohin, wo es ruhig ist. Etwa auf eine Hütte in den Bergen", sagt Svolba. Wer zu Hause bleibt, sollte seinen Hund dieser Tage beim Gassigehen immer an der Leine halten. Wenn die Feuerwerke und Knallereien losgehen, empfiehlt Svolba, alles abzudunkeln sowie Fernseher und Radio auf volle Lautstärke zu drehen. "Haustiere werden deshalb so panisch, weil sie nicht wissen, was da draußen los ist", sagt die Tierärztin.

Ein neuer Trend sei die Desensibilisierung: Spezielle CDs und YouTube-Videos würden Hunde auf die Geräusche vorbereiten. Auch Pheromone, das sind körpereigene Hormon-Duftstoffe, helfen so manchem Hund. In Form von Halsbändern oder Steckern schaffen sie eine beruhigende Atmosphäre.

Wenn das Tier dennoch tobt, sollte man es keinesfalls bemitleiden. "Das gibt ihm das Gefühl, dass da draußen tatsächlich etwas Schlimmes passiert", sagt Svolba. Klüger sei es, den verängstigten Hund so gut es geht zu ignorieren.

