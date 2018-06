"So trocken war es noch nie, es ist eine Katastrophe"

ALTENBERG. Jungbauer Thomas Leitner aus Altenberg bei Linz rechnet beim Getreide wegen der anhaltenden Trockenheit mit 50 Prozent Ernteausfall. Ab Dienstag ist im ganzen Land mit Regen zu rechnen.

Die Wintergerste in Altenberg sollte eigentlich noch grün sein. Bild: Alexander Schwarzl

Mit nur 23 Jahren hat Jungbauer Thomas Leitner von seinem Vater Franz den 110 Hektar großen Hof – einer der größten in Altenberg bei Linz – übernommen. Heute ist Leitner 27 und musste als Betriebsführer mit Ausnahme von 2016 jedes Jahr eine ungewöhnliche Dürre erleben. "Es ist eine Katastrophe. So extrem wie heuer war es aber noch nie, das sagt auch mein 65-jähriger Vater."

Leitners leuchtend gelbe Wintergersten-Felder in der Ortschaft Kulm sollten eigentlich bis Ende Juni noch grün sein, haben sich aber wegen der Trockenheit schon einen Monat früher als gewöhnlich umgefärbt. "Die Halme und Ähren konnten sich nicht ordentlich ausbilden und sterben ab. Bei früheren Dürren gab es wenigstens noch Schrumpfkörner, aber diesmal? Es gibt immer weniger Ertrag."

Mit 50 Prozent Ernteausfall rechnet Leitner bei der Wintergerste, der aus Roggen und Weizen gekreuzten Getreidesorte Triticale, beim Speisekümmel und den Grassamen, die er alle auf etwa 70 Hektar anbaut. Im vergangenen Jahr verzeichnete der junge Landwirt wegen des Regenmangels einen Totalschaden beim Mohn, den er heuer gar nicht mehr angebaut hat. "Und die ‘Entschädigung’ der Versicherung ist dann eine Lappalie und deckt nicht einmal annähernd meinen Ausfall. Fehlt nur noch, dass alles niedergehagelt wird – dann würde wenigstens die Versicherung ordentlich zahlen."

Dabei tut der Altenberger alles, um für Trockenperioden gewappnet zu sein. Seit Jahren arbeitet Leitner pfluglos, weil das Umpflügen im Frühjahr dem Boden Wasser entzieht. Außerdem achtet er auf Anbausorten, die bei Dürren besonders widerstandsfähig sind. Nicht einmal den Dünger kann der ausgetrocknete Boden derzeit aufnehmen, er wird einfach in die Luft geblasen. "Nur beim Mais, der ungefähr ein Drittel meiner Anbaufläche ausmacht, ist der Schaden zumindest bei mir nicht so tragisch."

Investitionen müssen warten

Früher hatten die Felder von Leitner zehn Tonnen Ertrag pro Hektar. Sollte doch noch der heißersehnte Regen bald kommen, rechnet er mit der Hälfte. "Setzt sich aber die Trockenheit fort, werden es nur zwei bis drei Tonnen Ertrag."

Als Konsequenz muss Leitner Investitionen auf die lange Bank schieben. "Die Schwankungen beim Getreidepreis werden immer extremer. Ein Jahr habe ich Geld, dann wieder nicht. Und jetzt kommt auch noch die Dürre dazu. Da braucht man sich nicht wundern, wenn viele Landwirte aufhören."

Video: Während Oberösterreich von Trockenheit geplagt wird, sorgen starke Regenfälle und Gewitter für eine angespannte Situation und schwere Schäden im Osten der Steiermark.

Wetter: Heute heiß, ab morgen Regen

29,8 Grad: Die Landeshauptstadt Linz verpasste gestern Nachmittag nur knapp die 30-Grad-Marke und war damit der Hitzepol in Oberösterreich. Ebenfalls sehr heiß war es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Hörsching und Waizenkirchen mit je 28,8 Grad. In Ried wurden 28,5 Grad gemessen, auf dem Feuerkogel (auf rund 1600 Meter Höhe) kletterte das Thermometer auf 15,8 Grad.

Sonne pur: Auch heute dürfte es im ganzen Bundesland wieder sehr heiß werden. Laut ZAMG sind bis zu 31 Grad möglich, dazu viel Sonnenschein. Die Gewittergefahr ist gering, nur am Abend sind Unwetter, die von Bayern nach Oberösterreich ziehen, möglich.

Regen und Gewitter: Ab morgen dürfte es laut den Meteorologen mit dem Sonnenschein vorbei sein: Ab dem Nachmittag ist im ganzen Land mit Regen und Gewittern zu rechnen. Auch am Mittwoch überwiegen die Wolken, es regnet immer wieder, mitunter auch intensiv. Es kühlt ab: Während morgen noch bis zu 29 Grad möglich sind, sinken die Temperaturen am Mittwoch auf maximal 22 Grad ab.

Sonne und Wolken: Der Donnerstag dürfte wieder trocken bleiben. Die Sonne kommt aber nur zeitweise aus der dichten Wolkendecke hervor. Die Höchstwerte liegen laut ZAMG bei 18 bis 23 Grad.

>>> Das Wetter auf nachrichten.at: Hier geht's zur detaillierten Prognose für Ihre Region

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema