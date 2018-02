So feiert der oberste Faschingsnarr

BAD ISCHL. „Jeder sollte den Fasching herzlich und ausgelassen feiern, für einige Stunden den Alltag vergessen, abschalten und fröhlich sein. Das Leben ist oft ernst genug.“

Landesfaschingspräsident Günter Holzbauer Bild: Hörmandinger

Der Mann, von dem dieser Rat stammt, weiß, wovon er spricht, ist er doch sozusagen der oberste Faschingsnarr des Landes: Günter Holzbauer aus Bad Ischl ist Landesfaschingspräsident.

Sein Tipp für den Höhepunkt der närrischen Zeit : „Ich empfehle einen Besuch eines Umzugs in einer der oberösterreichischen Narrenmetropolen.“

Fetzenzug und Bader Jagerl

Und er verrät, welche er sich selbst nicht entgehen lässt. Am Samstag besucht er den Kinderfasching in Bad Ischl, wo er nicht nur als Organisator fungiert, sondern auch als DJ auflegen wird. Dass er am Sonntag in der diesjährigen Narrenhauptstadt Timelkam zu Gast ist, versteht sich von selbst: Um 14 Uhr beginnt der große Landesfaschingsumzug, rund 8000 Besucher werden erwartet. Für den Rosenmontag überlegt er, den berühmten Fetzenzug in Ebensee zu besuchen. Dabei ziehen die Teilnehmer in bunter Flickenkleidung, mit Masken vorm Gesicht und mit Blumen, Bändern und Bommeln geschmückten Hüten durch den Ort.

Am Dienstag hat er beim Ischler Faschingsumzug sein Heimspiel. „Das ist der einzige Tag im Jahr, an dem der Bader Jagerl und seine Braut Gertraud ihren Platz im Museum verlassen“, sagt Holzbauer. Es handelt sich um zwei Grotesk-Figuren aus Holz, deren Herkunft nicht genau geklärt ist. Allerdings existiert ein Zettel aus dem Jahr 1872, auf dem die Hochzeit von Bader Jagerl und Gertraud verkündet wird. Die beiden sind eine Art Wahrzeichen des närrischen Treibens in Ischl geworden.

Ernst wird es erst wieder am Aschermittwoch, wenn der Fasching feierlich begraben wird.

